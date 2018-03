Gift und Diplomatie: Karin Kneissls riskanter Kurs in der Russland-Frage

WIEN. Was haben Bildungsminister Heinz Faßmann, Justizminister Josef Moser und Außenministerin Karin Kneissl gemeinsam? Sie wurden von einer Partei nominiert, der sie nicht angehören.

Der Alltag einer Außenministerin: Kneissl mit dem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu bei den Lipizzanern Bild: APA/ROBERT JAEGER

Die 52-jährige Völkerrechtlerin war ein Vorschlag von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der in ihr einen "weiblichen Kreisky" sah.

Nach 100 Tagen im Amt hat die frühere Diplomatin mehrheitlich eine gute Nachrede. Im Außenministerium gilt sie als professionell, resolut, sachkundig. Sie sei auf ihren Job sicher besser vorbereitet als ihre Vorgänger Michael Spindelegger und Sebastian Kurz.

Ausländische Politiker verblüfft sie mit ihren Sprachkenntnissen – sie kann sieben Sprachen, darunter Arabisch und Hebräisch.

Sogar der ewig kritische Ex-Vizekanzler Erhard Busek sagte unlängst in "News": "Sie hat äußerst positive Signale an unsere Nachbarn gesetzt. Und sie lässt sich von der FPÖ nicht vereinnahmen."

Doch der Umgang mit den Blauen ist kompliziert. Deren prägende außenpolitische Figur ist nicht Strache, sondern Klubobmann Johann Gudenus. Er ist ein rechter Hardliner und Russland-Versteher, wurde u. a. an der Lomonossow-Universität in Moskau ausgebildet und sah nach einer Tschetschenien-Reise 2012 in der Diktatur "keine Anzeichen von Krieg oder Diskriminierung". Das österreichische Außenministerium nannte den Trip damals "absurd".

Moderatorin des Schlamassels

Gudenus ist auch jetzt in der Gift-Affäre eindeutig auf Seiten Russlands. In der ÖVP wiederum legte sich Kanzler Kurz früh auf die Nichtteilnahme an den Maßnahmen der meisten EU-Länder fest.

Kneissl muss den Schlamassel nun moderieren: Man sei mit der EU solidarisch, mache aber nicht mit, erklärt sie seit Tagen. Eine Vermittlung zwischen London und Moskau sei denkbar, falls sie gewünscht werde. Die Kontakte zwischen der FPÖ und der Kreml-Partei "Einiges Russland" hätten "keinerlei Einfluss" auf die österreichischen Entscheidungen.

Und, beinahe schon grotesk: Auch bei eindeutigen Beweisen gegen Moskau würde es keine bilateralen Maßnahmen geben.

"Damit steht sie in der langen Tradition einer Russland-freundlichen Haltung Österreichs", sagt ein Beobachter am Ballhausplatz. "Auch sozialistische Bundespräsidenten, Kanzler und Außenminister haben das so gehalten."

Es gehe um Wirtschaftsinteressen und um Nostalgie: Wien möchte "Brücke zwischen Ost und West" (Kurz) sein, obwohl die meisten Länder im Osten längst EU-Mitglieder sind.

Wie die Affäre ausgeht, ist ungewiss. Ein Insider im Außenamt prophezeit: "Wir werden in Moskau einigen guten Willen generieren, den wir an anderer Stelle, in Brüssel und bei unseren EU-Partnern verlieren."

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar beppogrillo (1804) 30.03.2018 00:50 Uhr Keine Sorge, Herr Kotanko, die Kurz-Strache-Regierung macht ohnehin eifrig bei der EU-Nato-Kriegstreiberei mit. Auch Ihnen und der übrigen kriegsgeilen Journaille sind Österreichs Neutralitätsgesetz und Steuergeldverschwendung gleichgültig, wenn nur die EU-Nato-Gang "panzerfitte" Strassen gebaut bekommt.

Haben Sie die EU-Nato-Gang schon zur nächsten Friedensnobelpreis-Vergabe angemeldet ? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema