Gerhard Schröder wirbt für die Große Koalition

BERLIN. Deutscher Ex-Kanzler hofft auf "kollektive Vernunft".

Ex-Kanzler Gerhard Schröder Bild: AFP

Der frühere deutsche SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder macht sich für eine Neuauflage der Großen Koalition stark: Der 73-Jährige hat die Mitglieder seiner Partei aufgefordert, für eine erneute Koalition mit der Union zu stimmen. Schröder äußerte in einem Redemanuskript die Hoffnung, dass sich die "kollektive Vernunft engagierter Mitglieder durchsetzt", berichtete die "Süddeutsche Zeitung" gestern.

"Zumal die Verhandler der SPD ein Ergebnis erreichen konnten, das sich wahrlich sehen lassen kann", fügte Schröder hinzu. SPD und Union müssten jetzt Verantwortung übernehmen, heißt es dem Bericht zufolge in der Rede, die Schröder gestern bei einer Wirtschaftsveranstaltung in München gehalten hat. Die Existenz und Stärke dieser "Parteien der Mitte" seien die Grundlage der politischen Stabilität in Deutschland. Das müsse so bleiben beziehungsweise wieder so werden.

