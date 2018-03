Gaddafi-Sohn sagte gegen Sarkozy aus

PARIS. Neue Entwicklung im Schmiergeldskandal um Frankreichs Ex-Präsidenten

Saif al-Islam Gaddafi Bild: APA/AFP/-

Im Korruptionsskandal um den französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wird dieser vom Sohn des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Saif al-Islam, schwer belastet.

Der Vorwurf gegen Sarkozy: Dieser habe zwischen 2006 und 2007 als damaliger Innenminister und Präsidentschaftskandidat insgesamt fünf Millionen US-Dollar von einem Mittelsmann erhalten – bar und in Koffern. Der "Absender": Muammar al-Gaddafi.

Gaddafis Sohn Saif Al-Islam sagte jetzt, er könne die illegale Unterstützung Sarkozys durch seinen Vater beweisen. Das Geld stammte demnach aus Tripolis und wurde vom damals regierenden Diktator auf den Weg gebracht. Das sagt der damalige Bote, Geschäftsmann Ziad Takieddine, aus.

Gerüchten zufolge soll sogar deutlich mehr Geld geflossen sein. Von bis zu 50 Millionen Dollar ist die Rede. Die Ermittler versuchen nun aufzuklären, woher das Geld genau stammte, wohin es ging und ob der Tatbestand der Bestechung erfüllt ist.

Laut der Online-Zeitung "Médiapart", die die Affäre schon im Jahr 2012 ins Rollen gebracht hat, besitzt Takieddinne ein Netz von Bankkonten und Offshore-Firmen, über die weitere Zahlungen liefen: in Panama, in der Schweiz sowie über die Deutsche Bank nach Deutschland (Frankfurt/M.). Ob sie mit Sarkozy in Verbindung gebracht werden können, ist offen.

Nach der zweitägigen Befragung durch die Polizei in einem Pariser Vorort wird Sarkozy jedenfalls offiziell der illegalen Wahlkampffinanzierung verdächtigt.

Sarkozy kritisiert Justiz

Die nun folgenden Ermittlungen müssen nicht zwangsläufig zu einem Prozess führen, auch wenn dies in vielen Fällen geschieht. Sie werden eingeleitet, wenn ein starker Verdacht besteht, der sich in anfänglichen Untersuchungen erhärtet hat. Sarkozy bleibt daher nicht mehr in Polizeigewahrsam, steht aber unter Überwachung.

Sarkozy warf der Justiz gestern Verleumdung vor und kritisierte, die Vorwürfe gegen ihn beruhten lediglich auf Aussagen Gaddafis sowie von dessen Familie und dessen politischem Umfeld. "Greifbare Beweise" gebe es dagegen nicht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema