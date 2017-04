G7 sind sich einig: "Keine Lösung in Syrien mit Assad"

LUCCA. Der Westen erhöht auch den Druck auf Russland, einem Machtwechsel in Damaskus zuzustimmen.

Neue Einigkeit zur Syrien-Politik beim G7-Treffen in Lucca Bild: Reuters

Der Westen hat den Druck auf Russland zur Abkehr von Syriens Präsidenten Bashar al-Assad erhöht. Vor dem Russland-Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson waren sich die G7-Außenminister gestern einig, dass es eine politische Lösung mit Assad an der Macht nicht geben werde.

Die zum Thema Syrien um Katar, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Türkei erweiterte G7-Runde habe sich geschlossen hinter die Forderung nach einer Ablösung Assads gestellt, sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault. Die Regierung in Moskau dürfe in ihrer Syrien-Politik nicht scheinheilig sein und müsse ihre Verantwortung annehmen. Neuen Sanktionen gegen Russland, um Präsident Wladimir Putin zum Einlenken zu bewegen, erteilte die Ministerrunde allerdings eine klare Absage: Russland dürfe nicht "in die Ecke" gedrängt werden. Stattdessen müsse der Dialog aufrechterhalten werden, da Moskau die Macht habe, in dem Bürgerkrieg auf Syriens Diktator einzuwirken.

Die Entscheidung der G7-Außenminister kann als neue Ausrichtung im Syrien-Konflikt verstanden werden. Denn bis vor wenigen Tagen schien es so, als ob die Absetzung Assads für einige Staaten nicht mehr so wichtig sei. So sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, Ende März, eine Ablösung des Machthabers habe "keine Priorität". Auch die EU-Außenminister hatten sich in dieser Richtung geäußert: Zwar werde es "dauerhaften Frieden unter dem derzeitigen Regime in Syrien nicht geben", jedoch müsse Assad in der aktuellen Situation in die Gespräche involviert werden.

Heikler Besuch in Moskau

Mit Spannung wird der heutige Antrittsbesuch von US-Außenminister Tillerson in Moskau erwartet. Das russische Außenministerium erklärte, Moskau setze "nicht auf Konfrontation, sondern auf konstruktive Zusammenarbeit" mit Washington. "Wir hoffen, dass dies das ist, was die amerikanische Seite auch möchte." Die russische Seite hoffe auf "produktive Gespräche". Tillerson trifft seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow. Ob es auch zu einem Termin mit Präsident Putin kommt, war unklar.

1 Kommentar (733) · 12.04.2017 01:05 Uhr von laechler· 12.04.2017 01:05 Uhr "Keine Lösung mit Assad", kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur der Name war ein anderer.....ich habs: Gaddafi! L Antwort schreiben

