Frankreich verordnet Schulpflicht ab drei Jahren

PARIS. Der französische Präsident Emmanuel Macron verpflichtet Kinder im Alter von drei Jahren ab Herbst 2018 zum ganztägigen Schulbesuch. Kinder aus bildungsfernen Schichten können profitieren, aber Eltern-Rechte und familiäre Bindungen werden beschnitten.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei einem Schulbesuch in der Hauptstadt Paris. Bild: Reuters

Das, was Präsident Emmanuel Macron an einer Vorschule im 19. Pariser Bezirk zu verkünden hatte, ist für Frankreich Historisches: Um drei Jahre wird die Schulpflicht ab September dieses Jahres verlängert. Die Vorschuljahre werden damit für die Allerkleinsten verpflichtend. Ab dem Alter von drei Jahren ist jedes französische Kind dann schulpflichtig – und nicht mehr ab sechs Jahren, wie bisher.

Wie selten ein solcher Eingriff ist, zeigt die französische Geschichte. Nach Einführung der Schulpflicht im Jahr 1882 wagten nur zwei französische Regierungen, das Schulpflichtalter zu ändern. Die linke Volksfront entschied 1936, dass jeder Franzose statt bis zum 13. bis zum 14. Lebensjahr schulpflichtig sein sollte. Und der nie um historische Entscheide verlegene Präsident Charles de Gaulle hob das Schulpflichtalter im Jahr 1959 nochmal bis zum 16. Lebensjahr an. Erst jetzt wagt Macron wieder eine Verlängerung der Schulpflicht. Plus drei Jahre sind zudem mehr, als jede französische Regierung vor ihm hinzufügte.

Am wenigsten verstandener Teil

"Das Schicksal Frankreichs war schon immer in sein Erziehungssystem gemeißelt. Der bisher am wenigsten verstandene Teil des Systems aber ist die Vorschule", begründete Macron in einer Rede vor 400 Vorschullehrern in Paris am selben Tag seine Entscheidung. Dies, obwohl viele Länder die Franzosen um ihr flächendeckendes dreijähriges Vorschulsystem beneiden, das von weit denkenden Politikern des französischen Widerstands gegen die Nazis schon am Ende des Zweiten Weltkriegs eingeführt wurde.

Der Perfektionist Macron ist aber mit der französischen Vorschule unzufrieden. In seiner Rede kritisierte er die eigentlich schon astronomisch hohe Zahl von 97 Prozent der Kinder eines Jahrgangs, die heute bereits die Vorschule besuchen. Denn das seien drei Prozent zu wenig, die der Gesellschaft später jede Menge Probleme machten.

Staatlichen Angaben misstraut

Auch traute Macron den eigenen staatlichen Angaben nicht: Hinter der 97-Prozent-Zahl von Vorschulgängern versteckten sich viele arme Familien, die ihre Kinder nur vormittags zur Schule schickten, um die Kosten für die Kantine zu sparen. Unter der zukünftigen Schulpflicht, kündigte Macron an, bekämen sie das Kantinengeld vom Staat bezahlt.

Pro und Contra

