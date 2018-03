Foltern ist kein Karrierehindernis

US-Präsident Donald Trump betonte, seine Wahl für die Nachfolge von Mike Pompeo an der Spitze des Geheimdienstes CIA sei eine historische. Erstmals werde mit Gina Haspel eine Frau die Leitung des US-Auslandsgeheimdienstes übernehmen.

Die 61-Jährige soll CIA-Chefin werden, sie leitete unter anderem ein Foltergefängnis in Thailand. (RTS) Bild: Reuters

Bevor es dazu kommt, muss der Senat die Berufung der 61-jährigen Agentin bestätigen. Analysten erwarten eine kontroverse Anhörung, weil Haspel unter dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush eine umstrittene Rolle bei der Behandlung von US-Gefangenen im "Krieg gegen den Terror" spielte. Unter anderem leitete sie 2002 in Thailand ein CIA-Geheimgefängnis, in dem Gefangene mit "Waterboarding" (simuliertes Ertrinken) misshandelt wurden.

Freigegebene CIA-Dokumente aus der Zeit belegen, dass unter anderem der Al-Kaida-Terrorist Abu Zubaydah binnen eines Monats 83 Mal der Prozedur des simulierten Ertrinkens unterzogen und mit dem Kopf wiederholt gegen die Wand geschlagen worden war.

Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er an die Wirksamkeit von Folter glaube. Seinen Kritikern hielt er Gespräche mit "Leuten auf den höchsten Ebenen des Geheimdienstes" entgegen, die "absolut" von dem Wert harscher Verhörtechniken und von Folter überzeugt seien. Es blieb unklar, ob er damit Haspel meinte.

Laut Aussagen von Regierungs-Insidern spielte die designierte CIA-Direktorin später auch eine führende Rolle bei der Zerstörung von Beweismaterial, wie etwa von Videos der Folter-Verhöre. Die Bürgerrechtsbewegung ACLU äußerte sich bereits bei ihrer Beförderung zu Pompeos Stellvertreterin im Frühjahr 2017 besorgt.

Weitere Stationen in Haspels langer Geheimdienstkarriere über drei Jahrzehnte bei der CIA waren Leitungsfunktionen in der Zentrale in Langley, wo sie unter anderem für "verdeckte Aktionen" im Ausland zuständig war. Zudem leitete sie für einige Zeit die CIA-Filiale in der britischen Hauptstadt London.

