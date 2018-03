Ex-Separatistenführer in Deutschland festgenommen

BARCELONA/BERLIN. Kataloniens Carles Puigdemont war auf der Rückreise nach Belgien.

In Spanien drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft: Carles Puigdemont. Bild: APA/AFP

Knalleffekt im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens. Erst am Freitag hatte ein Gericht in Madrid einen im Dezember ausgesetzten europaweiten Haftbefehl gegen Kataloniens Ex-Präsidenten Carles Puigdemont reaktiviert. Gestern wurde der 55-Jährige in Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Dänemark gestoppt und festgenommen. Puigdemont habe sich mit vier Personen auf dem Rückweg von Finnland nach Belgien befunden, sagte sein Sprecher Joan Maria Piqué. In Finnland hatte er sich mit Parlamentariern getroffen.

Im Oktober hatte die spanische Justiz Puigdemont wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen als Regionalpräsident Kataloniens abgesetzt. Der Politiker hatte sich daraufhin ins Exil nach Belgien begeben.

Entscheidung soll heute fallen

Am Sonntagnachmittag wurde der 55-Jährige mit einem Kleintransporter in die Justizvollzugsanstalt Neumünster gebracht. Die Entscheidung darüber, ob der ehemalige Separatistenführer in Auslieferungshaft genommen wird, dürfte heute fallen, hieß es bei der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins. In Barcelona protestierten gestern Abend Zehntausende für die Freilassung von Puigdemont. Es kam zu Festnahmen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Video: Deutschland-Korrespondentin Birgit Schwarz erklärt mögliche Szenarien nach der Verhaftung des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont in Deutschland.

Die spanische Justiz wirft Puigdemont und weiteren katalanischen Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Im Dezember hatte es in Katalonien Neuwahlen gegeben: Erneut erhielten die Parteien, die sich für die Unabhängigkeit der Region von Spanien einsetzen, eine Mehrheit im Parlament. Puigdemont wurde damit erneut zum Kandidaten für die Präsidentschaft. Vor wenigen Wochen erklärte er schließlich seinen Verzicht auf das Amt.

Regierungsbildung blockiert

Die spanische Justiz blockiert derzeit mit der Verhängung mehrerer Haftbefehle gegen katalanische Separatistenführer die Regierungsbildung in Katalonien. Das Regionalparlament in Barcelona unterbrach am Samstag die Wahl von Jordi Turull zum neuen katalanischen Präsidenten, weil dieser am Vortag festgenommen worden war. Auch im Ausland erhöht Spanien den Fahndungsdruck auf Anführer der Separatistenbewegung.

