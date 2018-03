"Es ist sinnlos hinzugehen, es gibt keinen wählbaren Kandidaten"

MOSKAU. OÖN-Interview mit der Moskauer Schriftstellerin und Filmregisseurin Jelisaweta Aleksandrowa-Sorina vor der Präsidentenwahl in Russland.

Die linke Schriftstellerin Jelisaweta Aleksandrowa-Sorina Bild: Scholl

Die Moskauer Schriftstellerin und Filmregisseurin Jelisaweta Aleksandrowa-Sorina, 33, widmet ihre Romane und Drehbücher Durchschnittsmännern, die mit Krebsdiagnosen und anderen Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Zu ihren literarischen Vorbildern gehören Max Frisch und Albert Camus, politisch bezeichnet sie sich als "Eurolinke" und kritisiert Wladimir Putin heftig.

OÖNachrichten: Was erwarten Sie von den Wahlen am Sonntag?

Aleksandrowa-Sorina: Im Gegensatz zu früheren Wahlen wird es vergleichsweise ruhig und "fair" zugehen – ohne massenhafte Wahlfälschung. Wir haben leider den Moment erreicht, in dem wirklich die Mehrheit für Putin stimmt. Eine Wahl wie eine Sackgasse: Es hat keinen Sinn hinzugehen, es gibt keinen einzigen unabhängigen, wählbaren Kandidaten.

Wie sehen Sie als Schriftstellerin die Dramaturgie dieser Wahlen?

Ein Theater, genauer ein Zirkus. Aber eine erbärmliche Aufführung. Vor allem erstaunen mich die Leute, die mitspielen. In erster Linie Xenia Sobtschak und Grigori Jawlinski, die die Opposition repräsentieren. Beide sind nicht dumm, sie wissen: Sie haben keine Chance und stärken mit ihrer Teilnahme nur die Legitimität des Wahlsiegers Putin. Man muss schon ziemlich schamlos sein, um sich auf solch einen Deal einzulassen.

Was erwarten Sie vom Wahlsieger Putin? Viele glauben, es werde seine letzte Amtszeit sein.

Kaum. Er kann sich nicht erlauben, in Pension zu gehen wie gewöhnliche Leute. Seine physische Sicherheit ist nur garantiert, solange er die Macht in Russland kontrolliert. Außerdem entwickeln Persönlichkeiten, die so lange herrschen, ihre eigene Pathologie. Putin mag die Macht, spielt gern den Vater der Nation, ihm gefällt, was er außenpolitisch anrichtet, ihm gefällt, wie er lebt, wie die Medien ihn abbilden. Er genießt das. Solche Menschen gehen nicht von selbst.

Was bedeutet das für Russland?

Das Lebensniveau der Menschen wird weiter sinken, und die Opposition wird noch heftiger unterdrückt werden. Wer jetzt gegen die Staatsmacht auf die Straße geht, riskiert, dass er polizeilich erfasst wird, in den Arrest geht oder Probleme im Job bekommt. Schüler riskieren die Zulassung zur Universität, Eltern, dass man ihnen die Kinder abnimmt. Und diese Repressalien werden weiter zunehmen, das ist die Gesetzmäßigkeit jeder Diktatur.

Spüren Sie das auch als Autorin?

In meinen literarischen Texten zwingt mich noch niemand, wie zu Sowjetzeiten Partei und Sozialismus zu rühmen. Aber seit einem halben Jahr drucken die Medien, für die ich früher geschrieben habe, meine publizistischen Artikel nicht mehr. (scholl)

