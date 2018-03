Erste Unternehmen kehren Facebook den Rücken

sowieso eine Frechheit, das man den richtigen Namen angeben muss und siehe da, diese Gauner machen und verkaufen dann was sie wollen.



das sich Nutzer das bieten lassen und wirklich so blöd sind, alle Daten schön einzugeben, verwundert manchmal, aber die Leute sind eben schön naiv.



Überhaupt hat man durch unsere Staatssicherheits Bürokraten in Austria total übersehen, was generell für Daten von Amerika ausgewertet werden können.



Wir sind einfach zu dumm in Österreich, das wir ein bisserl was in unsere eigenen Server investieren und damit nicht so anfällig für Spionage aller Art werden.



Aber was will man von unseren Politikern erwarten, wir waren ja immer hinten technisch gesehen.



Und immerhin ist der größte Telekomanbieter in Austria ja in mehrheitlicher Hand eines Mexikaners, dafür danke ich den Schwarzen die diesen Fortschritt möglich gemacht haben ganz hartzlich.