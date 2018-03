Erdogan wirft der EU "Heuchelei" vor – einen Beitritt will er aber trotzdem

ANKARA / BRÜSSEL. Beim ersten EU-Türkei-Gipfel seit zehn Monaten dominierten die Streitpunkte.

Der türkische Staatspräsident Erdogan legte der EU-Spitze beim gestrigen Gipfel im bulgarischen Warna seine Forderungen vor. Bild: Reuters

"Der Beitritt zur EU bleibt unser strategisches Ziel", sagte Erdogan gestern unmittelbar vor seiner Abreise zum EU-Türkei-Gipfel im bulgarischen Warna. Der türkische Präsident forderte, den eingefrorenen EU-Beitrittsprozess seines Landes wieder aufzunehmen. Gleichzeitig warf er der EU "Heuchelei" und "Doppelstandards" gegenüber seinem Land vor.

Erdogan traf am Abend mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zu einem Arbeitsessen zusammen. Es war der erste EU-Türkei-Gipfel seit mehr als zehn Monaten. Zu besprechen gab es vieles. Denn die Liste der Streitpunkte ist lang, das Klima eisig. Dementsprechend gering waren die Chancen auf eine Annäherung.

Visafreiheit für Türken: Im Zuge des Flüchtlingsabkommens hat die EU versprochen, dass nach Erfüllung von 72 Voraussetzungen die Visumpflicht für türkische Staatsbürger aufgehoben wird. Ankara hat nun Anfang Februar ein Papier vorgelegt, das es der EU ermöglichen soll, alle Bedingungen für erfüllt zu erklären. Dabei geht es vor allem um Änderungen an umstrittenen Terrorgesetze. Doch ist man in Brüssel skeptisch, dass Ankara die Reformen auch umsetzt.

Erweiterung der Zollunion: An einem Ausbau der Zollunion haben beide Seiten ein großes wirtschaftliches Interesse. Verhandlungen sollten eigentlich bereits Ende 2016 beginnen, bisher haben die EU-Staaten aber kein Verhandlungsmandat erteilt.

EU-Beitrittsgespräche: Die Türkei fordert, die brachliegenden EU-Beitrittsverhandlungen auszuweiten. In diesem Rahmen sei man auch bereit, über Themen wie Grundrechte und Unabhängigkeit der Justiz zu reden, heißt es. In Reaktion auf die Ereignisse nach dem Putschversuch in der Türkei hatten die EU-Staaten im Dezember 2016 beschlossen, bis auf weiteres keine neuen Verhandlungskapitel mehr zu eröffnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich einmal mehr für einen Abbruch der Beitrittsgespräche ausgesprochen.

Zankapfel Zypern: Der Zypern-Konflikt kocht wieder auf. Vor der Mittelmeerinsel hatte das türkische Militär zuletzt mit Kriegsschiffen den Einsatz eines Gasbohrschiffs verhindert. Die EU fordert von der Türkei, die Souveränität Zyperns zu respektieren.

Anti-Terror-Kampf und Menschenrechte: Aus Sicht Ankaras fallen nicht nur die Offensive gegen die Kurdenmilizen in Syrien, sondern auch die Inhaftierung von kritischen Journalisten und Oppositionspolitikern unter den Kampf gegen den Terrorismus. Das sieht die EU anders, sie warnt vor einem Verfall der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und sieht die Wahrung der Menschenrechte in Gefahr. Gleichzeitig fordert Ankara von EU-Staaten ein schärferes Vorgehen gegen Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung, die für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird.

Der Flüchtlingspakt: Die Türkei hat mehrfach damit gedroht, die im März 2016 geschlossene Vereinbarung aufzukündigen. Das Abkommen sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Im Gegenzug nehmen EU-Staaten der Türkei schutzbedürftige Flüchtlinge ab und finanzieren Hilfen für Flüchtlinge in der Türkei.

Video: Gerald Knaus ist Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) und spricht über den EU-Türkei-Gipfel. Eine Annäherung hat es bei diesem Gipfel keine gegeben.

