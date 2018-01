Enttäuschung über den Zickzackkurs: SPD sackt in Umfrage auf 18 Prozent ab

BERLIN. Deutsche Sozialdemokraten verlieren im Zuge des Streits um die "GroKo" an Zustimmung.

SPD-Chef Martin Schulz kämpft mit heftigem innerparteilichen Widerstand gegen die Große Koalition und mit desaströsen Umfragewerten. Bild: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Im Zuge der innerparteilichen Debatte über eine erneute Große Koalition in Deutschland verliert die SPD in der Bevölkerung weiter an Zuspruch: Im aktuellen "RTL/n-tv-Trendbarometer" des Forsa-Instituts verlieren die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und kommen damit auf 18 Prozent Zustimmung. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl am 24. September stürzte die SPD auf das historische Tief von nur noch 20,5 Prozent ab.

Seit dem Abschluss der Sondierungen mit den Unionsparteien CDU und CSU in der vergangenen Woche streitet die SPD heftig und öffentlich über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Auf dem mit Spannung erwarteten Sonderparteitag am Sonntag in Bonn soll darüber entschieden werden.

Zwölf Prozent der SPD-Wähler bei der jüngsten Bundestagswahl würden sich der aktuellen Umfrage zufolge nun anders entscheiden. Das wären 1,2 Millionen Stimmen, die der SPD verloren gingen, wenn jetzt gewählt würde. 48 Prozent von ihnen sind demnach enttäuscht vom "Zickzackkurs der SPD", sie empfinden die Partei als "orientierungslos und zerrissen".

Insgesamt aber wollen 61 Prozent der SPD-Wähler vom September, dass sich die Partei am Sonntag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien entscheidet.

Juso-Chef wirbt für ein "Nein"

Eine Neuauflage der Großen Koalition unbedingt vermeiden will Kevin Kühnert. Der Chef der SPD-Jugendorganisation "Jusos" sieht gute Chancen, dass die Ablehnung am Sonntag eine Mehrheit erhalten wird. "Man findet überhaupt niemanden, der begeistert ist bei dem Gedanken an den Gang in eine erneute Große Koalition", sagte Kühnert gestern in Berlin.

Es gebe viel Zuspruch für die Position der Jusos, die aus grundsätzlichen Überlegungen und nach Studium der Sondierungsvereinbarung keine Grundlage für ein neues Bündnis von CDU, CSU und SPD sähen.

"Ich bin sehr optimistisch, dass wir am Sonntag eine echte, eine reale Chance haben, diese Abstimmung zu gewinnen", sagte Kühnert. Der Widerstand gegen eine neue Große Koalition ziehe sich durch das gesamte sozialdemokratische Spektrum – vom Abgeordneten bis zum Basismitglied.

Es gehe darum, "die Partei auf der politischen Bühne zu halten, denn sie wird gebraucht", so Kühnert. "Aus Hasenfüßigkeit immer wieder in die Große Koalition zu gehen, weil man glaubt, alles andere sei schlimmer, das verzwergt wirklich die SPD auf Dauer."

Sollte sich beim Parteitag das Nein zu Koalitionsverhandlungen durchsetzen, sehe er keinen Grund für einen Rücktritt von SPD-Chef Martin Schulz, bekräftigte Kühnert. Es gebe keine Notwendigkeit, die inhaltliche Auseinandersetzung mit personellen Fragen zu verknüpfen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema