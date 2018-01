Einigung auf 28 Seiten: Deutschlands mühsamer Weg in Richtung Koalition

D Politik traditionell zum ... historisch katastrophal.



Jetzt nimmt man Anlauf für neuen zerstörerischen Wahnsinn.



Was D mit den selbst herbeigerufenen „Flüchtlingen“ aufführen, ob es auch noch 12 000 Angehörige Subsidiärer, die es nicht so nennen will, braucht, ist mir egal.



Nicht egal ist die selbstverständliche Präpotenz über die eu zu bestimmen:



ESM in den EWF



Mehr Geld, wohl auch das anderer Nettozahler, in den D(e)u-Haushalt.



Euro-Zone absichern, mit „spezifischen Haushaltsmitteln für wirtschaftliche Stabilisierung“, die, was man nicht sagt, direkt der D(e)u zufließen sollen, wie die scheinheilige Plastiksackerlsteuer.



„Soziale Konvergenz“ dh Kompetenzerweiterung der D(e)u auf die Sozialpolitik inklusive „europaweitem Rahmen für Mindestlöhne und Grundsicherung“, eine Katastrophe!



Gemeinsamer D(e)u-Haushalt zur weiteren Vergemeinschaftung der Schulden und Nachteil der ohnehin schon ausgepressten Nettozahler.



BEITRITTSVERHANDLUNGEN MIT DER TÜRKEI.