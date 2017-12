"Ein unverzeihliches Verbrechen": Dutzende Tote bei Anschlag in Kabul

KABUL. Eine Nachrichtenagentur und ein schiitisches Kulturzentrum wurden attackiert.

Zerstörtes Gebäude in Kabul Bild: Reuters

In der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden bei einem Anschlag auf eine Nachrichtenagentur und ein schiitisches Kulturzentrum gestern Dutzende Menschen getötet. Viele der Opfer waren nach Berichten von Augenzeugen Studenten, die eine Konferenz besucht hatten. Dort fand gerade eine Podiumsdiskussion zum 38. Jahrestag des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan statt.

Laut Behörden wurden 41 Menschen getötet und 84 verletzt. Ein Sprecher von Staatspräsident Ashraf Ghani verurteilte den Anschlag als "unverzeihliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und versprach eine Vernichtung terroristischer Gruppen.

Zur Tat bekannte sich die dschihadistische Terrormiliz "Islamischer Staat". Die Tat sei von einem Mitglied ausgeführt worden, berichtete das IS-Sprachrohr "Amaq". Das im Internet verbreitete Bekennerschreiben konnte vorerst aber nicht unabhängig auf seine Echtheit überprüft werden. Die radikal-islamischen Taliban betonten, sie hätten mit dem Anschlag nichts zu tun.

In Kabul hat die Zahl der Anschläge zuletzt stark zugenommen. Erst am Montag waren sechs Menschen bei einem Selbstmordanschlag vor einem Gelände des afghanischen Geheimdienstes getötet worden. Auch diesen Anschlag hatte der IS für sich reklamiert. Die Hauptstadt gilt inzwischen als einer der gefährlichsten Orte für Zivilisten in Afghanistan.

Auch Medien werden in Afghanistan immer wieder zum Ziel von Anschlägen. Im November wurde ein privater TV-Sender angegriffen. Nach Erkenntnissen der Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" (RoG) ist Afghanistan für Medienvertreter eines der gefährlichsten Länder.

In dem großteils sunnitischen Staat richten sich Gewaltakte oft auch gegen schiitische Muslime.

