"Ein großes Glück für die CDU"

BERLIN. Annegret Kramp-Karrenbauer wurde am Montag als Kandidatin für den CDU-Generalsekretärsposten vorgestellt.

Kramp-Karrenbauer und Merkel Bild: AFP

Es sei ein "großes Glück", dass sie ihre Kraft für die CDU einsetzen wolle. "Und deshalb habe ich dieses Glück beim Schopfe gepackt." Mit diesen Worten präsentierte Deutschlands Kanzlerin Merkel gestern Annegret Kramp-Karrenbauer als Kandidatin für den CDU-Generalsekretärsposten. Die Nominierung der saarländischen Ministerpräsidentin stieß laut Merkel in den Gremien auf "große Zustimmung".

Die 55-Jährige soll bereits auf dem Parteitag am kommenden Montag gewählt werden. Am Tag zuvor will Merkel bekanntgeben, wie die übrigen Personalentscheidungen in der CDU aussehen sollen. Sie hatte eine "neue Mannschaft" angekündigt. Der bisherige CDU-Generalsekretär Peter Tauber zieht sich aus Krankheitsgründen zurück.

