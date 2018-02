Ein Zettel entlarvt Donald Trump

WASHINGTON. Das Gespräch Donald Trumps mit Überlebenden des Parkland-Massakers zeigt, wie der US-Präsident tickt.

Die gut lesbaren Punkte auf dem Notizzettel Bild: Reuters

Für Empathie braucht er Notizen. Auf Fotos des Treffens ist zu sehen, wie Trump ein Blatt mit dem Logo des Weißen Hauses in Händen hält. Auf diesem sind mehrere Punkte notiert, von denen vier gut lesbar sind.

Unter dem letzten Punkt steht: "I hear you", "Ich höre euch zu" – die Minimalanforderung an Kommunikation und grundlegender Ausdruck von Mitgefühl.

Das andere sind Fragen. "Was ist das Wichtigste, was ich über eure Erfahrungen wissen muss?", heißt es unter Punkt eins. Dann folgt: "Was können wir tun, damit ihr euch sicher fühlt?"

Die irritierende Antwort liefert er später selbst: Bewaffnete Überfälle in Schulen müsse man mit Waffengewalt verhindern, indem man zum Beispiel Lehrer mit Waffen ausstatte. Und Punkt vier lautet: "Ressourcen, Ideen?"

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema