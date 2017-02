EU testet neue Wege in der Flüchtlingspolitik

Libyen ist sehr wohl ein normaler Staat, er wurde sogar demokratisiert, indem er im Bombenhagel ruiniert wurde!!



Wie soll man das verstehen;



"Flüchtlingslager in Libyen, die unter der Kontrolle des Innenministers stehen", werden "unter Beachtung relevanter Standards" und Verwendung von EU-Mitteln....



....und mit Geld aus Italien finanziert."



Italien ist doch bankrott, war in den letzten Tagen zu lesen, die Banken stehen "unter Wasser", Uni Credit ist natürlich auch dabei und zeichnet sich durch Abbau von inländischen Arbeitskräften aus, woher nimmt also Italien das Geld dazu?



Möglicherweise soll in Italy eine heile Welt vorgetäuscht werden, denn das Geld wird wahrscheinlich in Brüssel erfunden?!



Italien wird als nächster Austrittskandidat stillschweigend gehandelt und jetzt auf einmal kann der italienische Staat die Flüchtlinge teilweise finanzieren?!



Es geschehen scheinbar noch Wunder auf dieser Welt, mir aber ist diese wundersame Geldvermehrung nicht ganz "koscher".....