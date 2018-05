EU schnürt Paket gegen Trumps Iran-Sanktionen

BRÜSSEL. Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran treibt die EU die Suche nach Möglichkeiten voran, wieder in Kraft gesetzte Sanktionen Washingtons gegen das Land abzumildern.

Federica Mogherini Bild: (AFP)

Mehrere Mitgliedstaaten haben dazu gestern beim Treffen der EU-Außenminister "konkrete Ideen" vorgelegt, sagte die europäische Außenbeauftragte Federica Mogherini. Sie sollten die von der Kommission vorgeschlagenen Schritte ergänzen. Um US-Finanzsanktionen zu umgehen und Öl- und Gasgeschäfte mit dem Iran weiter zu ermöglichen, hatte die Kommission die Mitgliedstaaten Mitte Mai aufgerufen, "einmalige Überweisungen an die iranische Zentralbank in Erwägung zu ziehen". Geprüft wird derzeit, ob Ölverkäufe etwa über die nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten abgewickelt werden können. Die Kommission hatte zudem ein Verfahren zum Schutz europäischer Unternehmen vor den US-Sanktionen eingeleitet, damit diese weiter im Iran tätig sein können. Weiters will man Hindernisse bei der Finanzierung von Geschäften durch die Europäische Investitionsbank (EIB) im Iran beseitigen.

US-Präsident Trump hatte Anfang Mai den Ausstieg aus dem Atomabkommen verkündet. Teheran hatte den Europäern bis Mitte Juli Zeit gegeben, um "Garantien" für die Fortführung abzugeben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema