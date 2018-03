EU-Spitzen treffen Erdogan in Warna

ANKARA. Überschattet von Spannungen kommen die EU-Spitzen Montagabend zu einem Gipfeltreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Bild: AFP

Für die Europäische Union nehmen an dem Arbeitsessen im bulgarischen Schwarzmeerort Warna Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk teil.

Es ist das erste Treffen der EU-Spitzen mit Erdogan seit vergangenem Mai. Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist seit mehr als eineinhalb Jahren extrem angespannt.

Die Regierung in Ankara verfolgt offiziell weiterhin das Ziel einer EU-Vollmitgliedschaft, de facto liegen die Beitrittsverhandlungen aber auf Eis. In der EU herrscht große Sorge über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.

