EU-Spitze demonstriert Einigkeit bei Migration und Trump

VALLETTA. Die EU-Spitze hat am Freitag beim EU-Gipfel in Valletta ihre Einigkeit in Sachen Migration und USA betont.

EU-Gipfel in Valletta Bild: (Reuters)

Das erste Mal "seit Monaten" hätten die EU-Staaten einen "wichtigen Fortschritt" gemacht, erklärte Maltas Premiers Joseph Muscat, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, im Hinblick auf die Migrations-Übereinkunft zu Libyen. EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach nach dem Gipfel vom "Geist der Solidarität".

Die internationale Lage erinnere daran, wie wichtig die Zusammenarbeit in Europa sei, betonte Tusk weiter. "Heute haben wir keine andere Option, als wieder Vertrauen in unsere eigene Stärke zu gewinnen."

Eigene Stärke will die EU angesichts der politischen Entwicklungen in Übersee demonstrieren. Tusk hält gute Beziehungen zu den USA auch unter dem neuen Präsidenten Donald Trump für unabdingbar. "Für uns alle hat zweifellos immer noch höchste politische Priorität, unsere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu schützen", sagte der frühere polnische Premier.

Die Diskussion um Trump stand zwar nicht offiziell auf der Agenda, die 28-Staats- und Regierungschef hatten sich aber zum Mittagessen darüber unterhalten. Muscat betonte, es gebe Bedenken unter einigen EU-Mitgliedstaaten, allerdings habe es "keinen Hauch von Anti-Amerkanismus" gegeben.

Bei den Beziehungen zu den USA könnte Großbritannien "innerhalb und außerhalb" sehr "hilfreich" sein, antwortete Tusk auf eine entsprechende Frage. Nach dem Mittagessen war die britische Premierministerin Theresa May abgereist. Die 27 Staats- und Regierungschef setzten ihre Diskussion über die Zukunft der EU ohne das Königreich fort. Die Gespräche sollten auch der Vorbereitung der Feierlichkeiten am 25. März in Rom zum 60-jährigen Bestehen der Gemeinschaft dienen. In Zukunft müsse die EU auf globaler Ebene führen, betonte Muscat.

