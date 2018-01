EU-Pensionsfonds droht Pleite

STRAßBURG. Einem früheren Pensionsfonds der EU-Abgeordneten droht laut einem "Bild"-Bericht wegen einer Finanzlücke von mehr als 326 Millionen Euro spätestens 2026 die Pleite.

Jeden Monat übersiedelt das Europäische Parlament von Brüssel nach Straßburg. Der Umzug kostet jährlich 114 Millionen Euro. Bild: EPA

Davon betroffen sind allerdings nur EU-Abgeordnete, die bereits vor dem EU-Abgeordnetenstatut von 2004 tätig waren und in den Fonds einzahlten.

Aus österreichischer Sicht trifft dies auf die große Mehrheit der aktuell 18 österreichischen EU-Parlamentarier nicht zu. Theoretisch möglich könnten von den amtierenden Abgeordneten nur die beiden langdienenden ÖVP-Europaparlamentarier Othmar Karas und Paul Rübig betroffen sein. Ein Sprecher der ÖVP-Delegation machte am Montag auf APA-Anfrage, ob von den beiden der Pensionsfonds genutzt wurde, dazu aber keine näheren Angaben. Neben Karas und Rübig könnten auch andere, bereits ausgeschiedene EU-Abgeordnete betroffen sein.

Dem Vernehmen stand die Einzahlung in den Pensionsfonds den Abgeordneten als Option zur Verfügung, es war keine Verpflichtung. Der Fonds sei vor allem für Italiener und Franzosen attraktiv gewesen. Mit dem Abgeordnetenstatut von 2004 erhielten alle EU-Abgeordneten ein einheitliches Gehaltsschema, vorher waren die Bezüge an die nationalen Parlamentariergehälter gekoppelt.

"Das Problem des Pensionsfonds ist seit Jahren ein Dorn in unserem Fleisch", sagte die Chefin des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament, Inge Grässle (CDU), der Zeitung "Welt". "Unsere Kritik war immer, dass von Anfang an klar gewesen ist, dass dieser Fonds hochdefizitär sein würde", sagt Grässle.

"Ich sehe Versäumnisse der Konstrukteure dieser Regelung", sagte der freiheitliche Delegationsleiter Harald Vilimsky gegenüber der APA. Man müsse zunächst einmal die Fakten checken, wer den Fonds eingerichtet habe, ob Ansprüche daraus legitim seien, und wie die Risikobewertung sei.

"Meines Wissens unterliege ich dem 2005 beschlossenen 'neuen' Abgeordnetenstatut, welches den angesprochenen Fonds ersetzt hat", sagte die NEOS-Abgeordnete Angelika Mlinar.

Grässle verlangt, den Fonds in das Management des EU-Parlaments zu überführen: "Das würde 200.000 Euro Verwaltungskosten im Jahr sparen", so Grässle. Und sie hat eine weitere Forderung: "Diejenigen, die Geld aus dem Fonds erhalten, müssen an ihre Heimatländer gemeldet werden, damit sie das Geld dort auch versteuern."

