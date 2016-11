EU-Parlament riskiert Bruch mit Türkei

Eigentlich müsste man froh darüber sein, über das was sich wieder einmal abspielt in der Türkei und welche Probleme man sich mit einem EU- Beitritt einkaufen wuerde. Es zeigt dieses Pulverfass im Nahen Osten, welches es auch immer sein wird. Mehr als ein Bündnis welches über die NATO hinausgeht, waere fuer die europäische Entwicklung nicht förderlich.

Ein geplanter EU- Beitritt war von Anfang an eine Schnapsidee.

Wobei eine Unterstützung von demokratischen Kräften in der Türkei von der EU immer notwendig sein wird.

Gute Beziehungen untereinander werden ebenso wichtig sein.