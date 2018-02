Duda unterzeichnet Holocaust-Gesetz

Polens Präsident Andrzej Duda Bild: Reuters

WARSCHAU. Polens Präsident Andrzej Duda will das umstrittene Holocaust-Gesetz der nationalkonservativen Regierung unterzeichnen. Er werde das Verfassungsgericht aber mit der Prüfung der Rechtmäßigkeit beauftragen, kündigte er gestern an. Die Erläuterungen des Gerichtes dürften aber erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vorliegen.

Die beiden Parlamentskammern hatten das Gesetz bereits verabschiedet, das unter anderem verbietet, die NS-Todeslager im besetzten Polen als "polnische Lager" zu bezeichnen. Es sieht auch Geldstrafen und bis zu drei Jahre Gefängnis vor, wenn der "polnischen Nation oder dem polnischen Staat" eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben wird. Israel sieht in dem Gesetz den Versuch, die Verbrechen von Polen an Juden im Zweiten Weltkrieg zu verschleiern.

1 Kommentar penunce (5183) 07.02.2018 05:20 Uhr Duda unterzeichnete das Holocaust-Gesetz und somit sind die polnischen NAZI-Kollaborateure von Geldforderung im Sinne de Wiedergutmachung der Juden für alle Zeiten geschützt, glaubt man in Polen, ab ob das wirklich so sein wird bleibt abzuwaten.... Antwort schreiben

