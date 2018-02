Drei Journalisten zu lebenslangen Haftstrafen in Türkei verurteilt

Auf Platz 155 bei 160 Staaten ohne (Presse)freiheit angeblich.



Dh es gibt noch 154 Staaten, die noch schlimmer sind.



Aber wir müssen da scheinbar jetzt auch was machen iZm Rechtsruck in der Bevölkerung. Jene Verantwortungsträger bisher zur Verantwortung ziehen und zwar mit deren Entgelt wegen nicht entsprechender Leistung. Sorry, so was kommt nicht von ungefähr.



Da haperts an der Ausbildung. Pädagogen ohne Kenntnisse führen sich als Alleswisser (in allem) auf. Lehren nicht, dass das gar nicht geht. Wer wird Lehrer? Ich beschäftigte mich zu meiner Studienzeit nicht damit, weil Pädag in meinem Bewusstsein nicht existierte. Kann mich aber erinnern, dass da sehr geringschätzig (von Studenten ordentlichen Unis zB) über Pädagler gesprochen wurde. Und heute denke ich, wohl nicht zu Unrecht. Ich selbst würde ja NIE, wenn ich unterrichten möchte, in eine Pädag gehen, würde das an einer (regulären) Uni machen und zwei Jahre mehr. Und dann gibts mehr Prestige UND "Kohle". Was meint ihr dazu?