Donald Trumps Korea-Gipfel-Chaos oder "alle machen Spielchen"

Erst sagte der US-Präsident den "Friedensgipfel" ab – Jetzt hält er ihn wieder für möglich.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un bei seinem Spontantreffen mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in auf nordkoreanischem Boden. Bild: APA/AFP/HANDOUT

Der Präsident bringt sein erratisches Verhalten auf eine einfache Formel. "Jeder macht Spielchen", antwortet er einem Reporter auf die Frage, ob die Absage des Gipfels ernst zu nehmen sei. Kurz darauf versicherte Trump, die Vorbereitungen gingen weiter. Das Treffen mit Kim könnte sogar noch am 12. Juni stattfinden.

Was hinter Trumps Sinneswandel innerhalb von nicht einmal 24 Stunden steckt, darüber kann nur spekuliert werden. Seine Äußerungen überraschten sein eigenes Personal. Etwa den Asien-Experten im Nationalen Sicherheitsrat, der im Weißen Haus am Freitag erklärte, für einen Gipfel sei es zu spät. "Es bleibt nicht mehr viel Zeit", erläuterte der hohe Mitarbeiter des Weißen Hauses, warum es logistisch kaum mehr möglich sei, das Treffen vorzubereiten.

Kurz nachdem die Medien über die Einschätzung des Experten berichten, dessen Namensnennung das Weiße Haus untersagt hatte, griff Trump die "New York Times" an. Diese habe ihre "Quelle" erfunden. "Schon wieder falsch", twitterte er. "Benutzt echte Leute, keine Scheinquellen." Eine Falschaussage, wie die Dutzenden Reporter im Briefing-Raum und telefonisch zugeschaltete bezeugen können.

Entweder Trump hat gelogen oder er wusste nicht Bescheid über das offizielle Krisenbriefing. Wie der Präsident es auch nicht für nötig hielt, Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in über seinen Brief an Kim Jong-un zu informieren.

Spontantreffen Kim–Moon

Der brüskierte Südkoreaner sagte daraufhin spontan einer Begegnung mit Kim auf nordkoreanischem Boden zu. Beide Seiten betonten anschließend die Notwendigkeit, den eingeleiteten Friedensprozess am Leben zu erhalten. "Wir beiden Führer stimmen darin überein, dass der Nordkorea-US-Gipfel am 12. Juni erfolgreich abgehalten werden muss."

US-Experten werten das spontane Moon-Kim-Treffen als cleveren Schachzug, der Trump unter Druck setzt, wieder an Bord zu kommen. Allerdings nicht als die treibende Kraft, sondern als einer, der den Entwicklungen nun hinterherläuft. "Selbst wenn er jetzt an den Verhandlungstisch zurückkehrt, leben wir nicht mehr in derselben Welt, in der wir uns am 7. März befanden, dem Tag, bevor der nun abgesagte Gipfel verkündet wurde", schreibt die Sicherheits-Analystin Anne Applebaum in der "Washington Post".

Die Glaubwürdigkeit der USA sei beschädigt worden, Kim habe seine Reputation aufgemöbelt, und die Rückkehr zu maximalem Druck sei nicht mehr möglich. Russland, China und Europa würden das Geschehen genau verfolgen und daraus ihre Schlüsse über Trumps Spielchen ziehen.

Neue Gespräche USA–Nordkorea

Gestern wurden neue Gespräche zwischen US-Unterhändlern und ihren Gegenübern auf nordkoreanischem Boden angekündigt. Angeführt wird die Delegation von Sung Kim, Ex-US-Botschafter in Südkorea und nun auf den Philippinen tätig. Schon steht die Befürchtung im Raum, Trump könnte sich zur Gesichtswahrung auf einen substanzarmen Schaufenster-Gipfel einlassen. Das Verhalten des Präsidenten habe es Kim erlaubt, "den Takt bei diesem Tanz vorzugeben", sagt die Asien-Expertin Laura Rosenstein vom German Marshall Fund.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema