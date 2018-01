Donald Trump ist "geistig sehr klar", aber etwas zu dick

Der US-Präsident machte einen Gesundheits-Check, der Arzt des Weißen Hauses attestiert dem 71-Jährigen exzellente Gesundheit.

Der Arzt des Weißen Hauses verordnete US-Präsident Donald Trump eine Diät und Leibesübungen. Bild: Reuters

Donald Trump kann Tiere identifizieren, eine Uhr zeichnen und sich den Inhalt des folgenden Satzes merken: "Die Katze versteckt sich immer unter der Couch, wenn die Hunde im Raum sind". Für diese und andere Aufgaben bekam der US-Präsident während eines Tests zu seinem Geisteszustand zehn Minuten Zeit.

Ronny L. Jackson, der Chefarzt des Weißen Hauses, verkündete gestern vor der Presse, Trump habe um diesen Test gebeten und dabei 30 von 30 möglichen Punkten erzielt. "Es gibt für mich keine Anzeichen, dass er irgendwelche kognitiven Probleme hat."

Es gebe überhaupt keine wie auch immer gearteten Anzeichen für Erkrankungen wie Alzheimer oder Demenz. "Der Präsident ist geistig sehr klar." Es sei wahrscheinlich, dass er seine Präsidentschaft ohne medizinische Probleme abschließen werde.

Jackson arbeitet bereits seit 2006 als Arzt im Weißen Haus. Unter Barack Obama stieg er zum Chef des medizinischen Teams auf. An Jacksons Integrität besteht unter Fachkollegen nicht der geringste Zweifel.

Er hatte den 71 Jahre alten Präsidenten mit der Vorliebe für Fast-Food und Abscheu vor sportlicher Betätigung auf eigenen Wunsch am vergangenen Freitag im "Walter Reed"-Militärspital zusammen mit zwölf anderen Ärzten einem Routine-Gesundheitscheck unterzogen.

Bis auf einen Anstieg der Cholesterin-Werte und ein paar Pfunden zu viel auf den Rippen verlieh Jackson Trump Bestnoten. Ungeachtet dessen verordnete er dem 108,4 Kilogramm schweren Präsidenten eine Diät und Leibesübungen. Aus Sicht des Doktors sei es ratsam für Trump, zehn bis 15 Pfund abzunehmen.

"Unglaublich gute Gene"

Auf die skeptischen Reporterfragen, wie jemand mit einem bekanntermaßen wenig gesunden Lebenswandel solche Testergebnisse haben könne, hat Jackson eine verblüffend einfache Antwort parat: "Er hat unglaublich gute Gene." Trumps Mutter verstarb im Alter von 88 Jahren, sein Vater mit 93 Jahren.

Weil Trump Senior zum Ende seines Lebens an Alzheimer litt, halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Donald Trump davon bereits in jüngeren Jahren betroffen sei. Der Skandal-Bestseller "Fire and Fury" schürte die öffentliche Diskussion über das Einsetzen einer Demenz-Erkrankung.

Trumps Werte

Größe: 190 cm

Gewicht: 108,4 kg

Ruhepuls: 68

Blutdruck: 122 zu 74

Cholesterin: 223

Blutzuckerwert: 89

Medikamenten-Einnahme: Crestor (um Cholesterinwerte zu senken), Aspirin (für die Herzgesundheit), Propecia (gegen Haarverlust), Soolantra Creme (gegen Kupferrose, eine entzündliche Haut-Erkrankung)



