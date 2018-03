Die neue deutsche Regierung steht

BERLIN. Als letzte Partei der Großen Koalition in Deutschland hat die SPD ihre Minister für das neue Kabinett offiziell bekannt gegeben. Fast sechs Monate nach der Bundestagswahl steht damit die vierte Regierung von Angela Merkel fest.

Die neuen SPD-Minister Bild: Foto: Reuters

Die SPD-Fraktionschefin und designierte Parteivorsitzende Andrea Nahles sowie der kommissarische Parteichef Olaf Scholz stellten Freitag Vormittag in Berlin ihre SPD-Minister der künftigen Bundesregierung vor.

Vizekanzler und Finanzminister soll der bisherige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz werden. Berlin. Heiko Maas wechselt vom Justizressort an die Spitze des Außenministeriums, wo er Sigmar Gabriel ablöst. Der frühere SPD-Chef, der gerne noch im Kabinett geblieben wäre, scheidet damit aus der Regierung aus. Er hatte sich in der eigenen Partei zu viele Feinde gemacht. Gabriel wird jetzt ebenso wie der gescheiterte Kanzlerkandidat Martin Schulz als einfacher Abgeordneter im Bundestag sitzen.

Die bisherige Familien- und kommissarische Arbeitsministerin Katarina Barley übernimmt das Justizministerium, wie der kommissarische Parteichef Scholz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles in Berlin mitteilten.

Das budgetstarke Arbeits- und Sozialministerium übernimmt der frühere SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Er war bisher nicht im Bundeskabinett. Die Sozialdemokraten beriefen zudem zwei in der deutschen Bundespolitik neue Gesichter: Die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey, soll das Familienministerium leiten, das Umweltressort bekommt die nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze.

Staatsminister (Staatssekretär) im Auswärtigen Amt bleibt Michael Roth; die SPD-Abgeordnete Michelle Müntefering, Ehefrau des früheren SPD-Chefs Franz Müntefering, wird Staatsministerin für internationale Kulturpolitik.

Nahles nannte den designierten Vizekanzler und Finanzminister Scholz einen "großen Gewinn für die Bundespolitik". Der bisherige Erste Bürgermeister von Hamburg werde die Arbeit der SPD-Minister im Kabinett koordinieren. "Er wird diese Aufgabe wie immer umsichtig, kompetent und als guter Verhandler leisten können", sagte Nahles.

Am künftigen Außenminister Maas würdigte sie, dass er schon als Justizminister "klare Haltung" sowie "diplomatisches Geschick und Standfestigkeit" bewiesen habe. Sie verwies auch darauf, dass der Saarländer Triathlet sei. "Ausdauer ist sicherlich erforderlich, die großen Konflikte lassen sich nicht immer schnell lösen."

Die SPD setze auf eine Mischung aus "hoher Fachkompetenz und der Fähigkeit, große Apparate zu führen", sagte Scholz. Der kommissarische SPD-Chef hob zudem die gleichmäßige Verteilung der Posten zwischen Männern und Frauen hervor. Er zeigte sich überzeugt, dass die SPD-Ministerriege die Aufgaben lösen könne.

Die Minister der Union

CDU und CSU hatten die Minister aus ihren Reihen bereits zuvor benannt. Die CDU bekommt sechs Minister: Merkel hat ihren konservativen Kontrahenten Jens Spahn (37) zum Gesundheitsminister ernannt. Zur neuen Bildungsministerin wurde die nordrhein-westfälische Abgeordnete Anja Karliczek (46) berufen, die aus der Hotelbranche kommt und in der Bildungs- und Forschungsszene weithin unbekannt ist. Der 45-jährige Merkel-Vertraute Helge Braun soll Kanzleramtschef werden, die gleichaltrige Julia Klöckner das Agrarressort übernehmen. Die zuletzt heftig kritisierte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (59) soll im Amt bleiben. Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier (59) wird Wirtschaftsminister.

Für die CSU wechseln Seehofer als Innenminister und der bisherige Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister ins Bundeskabinett nach Berlin. Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden.

Vereidigung am Mittwoch

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am kommenden Mittwoch im Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Unmittelbar danach werden die neuen Minister von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin ernannt und dann im Bundestag vereidigt. Damit hat Deutschland fast sechs Monate nach der Bundestagswahl eine neue Regierung. Nie zuvor hat die Regierungsbildung in der Bundesrepublik so lange gedauert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema