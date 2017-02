Die Wut der Rumänen lässt sich nicht besänftigen

BUKAREST. Trotz der Rücknahme des umstrittenen Dekrets waren wieder Hunderttausende auf den Straßen.

Massenprotest gegen Regierung Bild: APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Es sind die größten Proteste, die es in Rumänien je gab. Obwohl die Regierung bereits die umstrittene Lockerung der Korruptionsbekämpfung zurückgenommen hat, lassen sich die wütenden Rumänen nicht besänftigen. Auch am Sonntagabend waren wieder rund 500.000 Menschen auf den Straßen, um den Rücktritt der sozialliberalen Regierung zu erzwingen. Sie befürchten, dass die Regierung ihr Versprechen nicht einhält und das umstrittene Dekret doch nicht ganz zurücknimmt.

Die Zahl der Demonstranten wird mit jedem Tag größer. Der Widerstand wird über die sozialen Netzwerke unter #rezist organisiert – was so viel wie "ich halte aus" bedeutet. Zudem brachte die Opposition im Parlament gestern einen Misstrauensantrag gegen die Regierung ein, die "die Interessen der Bürger gefährde", so ihre Begründung. Die Proteste, die bereits seit Tagen andauern, verlaufen bislang friedlich: In Bukarest und anderen Städten sangen die Menschen die Nationalhymne. Im westrumänischen Temesvar und im nordostrumänischen Iasi beteten die Demonstranten das Vaterunser im Chor. In Ploiesti, 60 Kilometer nördlich von Bukarest, knieten rund 3000 Demonstranten vor dem Sitz der regierenden Sozialdemokraten (PSD) nieder. Zwischen rumänischen Flaggen, EU-Flaggen und Protestschildern hielten viele ihre leuchtenden Smartphones hoch. "Rücktritt" und "Diebe" riefen die Demonstranten.

Regierungschef bleibt hart

Doch Ministerpräsident Sorin Grindeanu lässt sich von den Demonstranten nicht beeindrucken. Er hat zwar die umstrittene Eilverordnung zurückgenommen, die den Kampf gegen Korruption eingeschränkt hätte, doch einen Rücktritt schließt er bislang mit Nachdruck aus. Er habe eine "Verantwortung" gegenüber den Menschen, die seine Partei bei der Parlamentswahl am 11. Dezember gewählt hätten, sagte er.

Der Parteichef der regierenden PSD, Liviu Dragnea, warf der Opposition vor, die Regierung stürzen zu wollen. "Wenn die Demonstrationen nach der Rücknahme des Dekrets weitergehen, dann wird klar, dass es sich um einen Plan handelt, um die Regierung zu stürzen." Dragnea ist auch einer der Politiker, die von dem umstrittenen Dekret profitiert hätten. Der vorbestrafte 54-Jährige will sich vor Gericht für unbescholten erklären lassen. Dazu legte er wegen eines angeblichen Formfehlers Widerspruch gegen das Urteil des Obersten Gerichts ein, das ihn wegen Wahlbetrug zu zwei Jahren Haft verurteilt hatte. Vorbestraften wird in Rumänien der Zugang zu Regierungsämtern verboten.

Die Spaltung Rumäniens wird immer größer: Der Regierung steht Staatspräsident Klaus Iohannis gegenüber, der zum Mitte-rechts-Lager gehört. Er hatte sich selbst an den Protesten gegen das Dekret beteiligt. "Die Regierung hat schwere Fehler gemacht und muss die Krise lösen", ließ er mitteilen.

Mehr zum Thema