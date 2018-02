Die Welt ist zu einem gefährlichen Ort geworden

MÜNCHEN. Der Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wird in die Geschichte der Münchener Sicherheitskonferenz eingehen.

Benjamin Netanyahu Bild: HANDOUT (MSC 2018)

"Erkennen Sie das?", fragte er den zuhörenden iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif und hielt ein Stück Metall in die in die Höhe.

Es handelte sich nach Netanyahus Auskunft um Teil einer iranischen Drohne, die über israelischem Staatsgebiet abgefangen wurde. "Sie sollten es erkennen", fügte der Israeli an den Iraner gewandt hinzu: "Es ist Ihres".

Der Angesprochene ignorierte Netanyahus Attacke weitgehend. Das Publikum der Sicherheitskonferenz verdiene keine solchen "cartoonähnlichen Vorführungen", lächelte Außenminister Zarif. Am Rande der Konferenz bestritten die Iraner erneut, Drohnen über israelisches Staatsgebiet geschickt zu haben. Zarif sei sehr gewandt und diplomatisch, hatte Netanyahu zuvor gepoltert: "Aber er lügt".

Man versuche, "Hysterie über die iranische Außenpolitik" zu befeuern, behauptete der Iraner Zarif. Immerhin habe sein Land den irakischen Diktator Saddam Hussein bekämpft, auch die Taliban, Al Kaida und den IS: "Wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte". Zarif machte sich für eine "neue frische Sicherheitsarchitektur" stark: "Was wir nicht wollen, ist einen Hegemon". Damit war Erzfeind Saudi-Arabien gemeint. Israel versuche, die Verantwortung für die eigene "verbrecherische Politik" abzuschieben. Nach Zarif beschuldigte der saudi-arabische Außenminister Adel bin Ahmed al-Jubeir den Iran in seltener Einmütigkeit mit Israel, den Terrorismus in alle Welt zu exportieren: "Der Iran muss verstehen, warum er mit Sanktionen belegt wird".

Netanyahus Auftritt am Sonntag war so etwas wie ein Höhepunkt an gegenseitigen Vorwürfe und Unversöhnlichkeiten, welche in diesem Jahr die 54. Münchner Sicherheitskonferenz prägten wie wohl keine der Vorgängerveranstaltungen. Getragen von einer bewusst pro-israelischen Politik der amerikanischen Trump-Administration verwendete Netanyahu fast seine ganze Redezeit dazu, den Iran als Reich des Bösen darzustellen. Er ging sogar so weit, die Regierung in Teheran mit Nazideutschland zu vergleichen. So wie das Münchener Abkommen von 1938 zum Zweiten Weltkrieg geführt habe, werde auch eine Beschwichtigung des Mullah-Regimes zu Krieg und Zerstörung führen.

Der Iran überschreite "rote Linien", sagte Netanyahu und drohte: "Wenn notwendig, werden wir auch gegen den Iran selbst tätig werden". In spätestens zehn Jahren werde das Land mit Nuklearwaffen nicht nur jeden Punkt Israels, sondern auch anderer Länder erreichen. Das werde Israel nicht zulassen. Und dann noch etwa Ungewöhnliches aus dem Mund des israelischen Regierungschefs: Die iranische Bedrohung habe die sunnitischen Araber und Israelis "näher zusammengebracht", berichtete Netanyahu. Es sei "paradox", dass sich so eine "große Chance" für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinenser aufgetan habe

Für Netanyahu stand außer Frage, dass das Regime in Teheran ("Ich habe kein Problem mit den Menschen im Iran") derzeit die größte Bedrohung für den Weltfrieden ist. Der republikanische US-Senator Jim Risch war da anderer Ansicht. Es gebe "derzeit auf dem Planeten keinen gefährlicheren Ort" als die koreanische Halbinsel, meinte der Senator aus Idaho.

Jedenfalls war kaum jemand auf der Sicherheitskonferenz der Ansicht, dass die von Nordkorea ausgehende Nuklearbedrohung mit Pjöngjangs Friedensoffensive zu den Olympischen Spielen auch nur ein wenig entschärft wäre. Die Amerikaner hegen den Verdacht, dass China die Sanktionen gegen Nordkorea allenfalls halbherzig anwendet und im Grunde eine schützende Hand über Diktator Kim Jong-un hält. Es sei "nicht so, dass wir da wirklich etwas machen können", sagte die chinesische Außenpolitikerin Fu Ying: Sonst hätte man "nicht gewartet, bis Nordkorea sechs Nuklearwaffen entwickelt hat".

Man weiß nicht, ob es Absicht oder versehen war: Jedenfalls wurde eine Kaffeepause ausgerufen, als Beatrice Fihn, Leiterin der Kampagne für die Abschaffung von Nuklearwaffen und Nobelpreisträgerin, den Mächtigen der Welt ins Gewissen reden wollte. Vor weitgehend leerem Saal verwies sie dann auch auf die makabere Debatte über den größeren Atomraketen-Startknopf zwischen Pjöngjang und Washington und zeigte sich überzeugt, dass irgendwann vom inzwischen weit verbreiteten Atomwaffenarsenal auch Gebrauch gemacht werde.

Die Gefahr, dass irgendwo auf der Welt doch einmal jemand den Knopf drückt, ist in jedem Fall höher geworden. Ob sie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg so hoch war wie jetzt, wie einige behaupteten, spielte da nur noch eine untergeordnete Rolle. Sowohl Moskau wie Washington arbeiten an der Erneuerung ihres Nuklearwaffenarsenals. Russland wolle jetzt Nuklearwaffen "zur Deeskalation" einsetzen, gruselte sich US-Senator Sheldon Whitehouse (Demokraten).

Immerhin: Die Trump-Administration arbeitet angeblich doch nicht an einer Strategie der "blutigen Nase" gegenüber Pjöngjang. Das wenigstens ließ US-Sicherheitsberater Raymond McMaster noch über US-Senatorin Jeanne Shaheen (Demokraten) ausrichten.

Es war schon mehr als nur ein Hauch von Kaltem Krieg, der am Wochenende die luxuriösen Säle des "Bayerischen Hofs" in München durchzog. So unerfreulich wie der Schneeregen draußen war auch, was sich die ranghöchsten Vertreter der USA und Russlands zu sagen hatten. Vergebens suchte der geschäftsführende deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in seiner womöglich letzten großen Rede den Ausgleich.

Gemessen an den Tweets seines Präsidenten Donald Trump war das Statement, das sein Sicherheitsberater McMaster an die europäischen Verbündeten richtete, die reine Freundlichkeit. Keine Ermahnungen wegen zu geringer Verteidigungsanstrengungen, keine Bedenken in Richtung EU, die nach Ansicht so mancher amerikanischer Sicherheitspolitiker neben der NATO mit der "Europäischen Verteidigungsunion" womöglich einen Konkurrenzverein aufmachen will. Dafür ein Bekenntnis zur NATO und gute Worte über die EU: "Unsere Nationen sind sicher, wenn wir zusammenarbeiten". Auch die vier US-Senatoren unterschiedlicher Parteizugehörigkeit, die über die US-Außenpolitik diskutierten, kamen zu dem Schluss, dass sich so furchtbar viel in der Politik der US-Adminstration gegenüber Europa und der NATO letztlich nicht geändert habe.

Umso klarer die Kante gegenüber Nordkorea, dem Iran, dem Regime in Damaskus und andere nicht namentlich erwähnte "Schurkenstaaten", darunter auch "revisionistische Mächte", die Demokratien mit "Desinformation und Subversion" angriffen. Damit konnte nur Russland gemeint sein.

Auf eine Zwischenbemerkung des russischen Parlamentariers Konstantin Kosatschew hin ging McMaster noch mehr in die Offensive. Die Technologien, Attacken, Spionage und Desinformation im Cyberspace zurückzuverfolgen, würden immer besser, drohte Trumps Sicherheitsberater. In Folge der jetzt gegen 13 russische Staatsbürger in den USA eingeleiteten Strafverfahren werde öffentlich werden, wie die Dinge lägen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow war sichtlich nicht amüsiert über die provozierende Frage eines Europaabgeordneten, ob er denn nun zufrieden sei mit dem Ergebnis, den die "Investitionen" in den US-Wahlkampf. "Solange wir die Fakten nicht kennen, ist alles andere nur Spekulation", brummelte der Russe. Die Amerikaner streiten sich untereinander, legte der frühere russische Botschafter in den USA Sergej Kisljak dar: "Wir haben damit nichts zu tun".

Lawrow wiederholte im Grundsatz die Kritik, mit der Staatspräsident Wladimir Putin 2007 in München die neue Phase der Konfrontation eröffnet hatte: Der Westen sei mit der Ausweitung der Nato nach Osten wortbrüchig geworden. Man habe gemeint, Russland erst einmal beibringen zu müssen, wie Demokratie funktioniert "anstatt zu versuchen, andere Länder zu verstehen".

Niemand sollte versuchen, die EU zu spalten, warnte Deutschlands Außenminister Gabriel, weder China noch Russland, "aber auch nicht die USA". In dem Maße, in dem sich die USA auf sich selbst zurück zögen, expandiere China, warnte Gabriel unverblümt: Die USA sind nicht mehr die mit Abstand stärkste Macht der Welt". China sei auf dem Weg, sein System zu globalisieren, das "nicht auf Freiheit, Demokratie und individuelle Menschenrechte" basiere. Der "globalen chinesischen Strategie" habe der Westen bisher keine eigene entgegen zu setzen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sorgte sich ebenfalls wegen der "neuen Weltordnung", die China schaffen wolle. Man sollte chinesische Investitionen in Europa auf ihre "strategischen Inhalte hin" überprüfen. "China füllt das Machtvakuum", stellte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fest.

Selbst in der EU wird heute immer mehr über Kampfflugzeuge und Panzer geredet. "Als einziger Vegetarier wird man es in einer Welt der Fleischfresser verdammt schwer haben", bedauerte Gabriel. Man brauche in Europa "mehr Kampfpanzer", sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gradheraus: "Denkfabriken haben wir genug". Anstelle der Amerikaner mahnte der polnische Premier die Bündnispartner, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben.

Beim französischen Ministerpräsidenten Edouard Philippe stieß er damit auf offene Ohren. Der Zwei-Prozent-Wert solle nach dem Plan der Regierung von Emanuelle Macron bis 2025 erreicht werden. Gabriel war da zurückhaltend.

Wenn Deutschland dem Zwei-Prozent-Ziel entsprechend jährlich 70 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben würde, könnte das auch so mancher Partner "nicht für eine gute Idee" halten. "Deutschland und Frankreich müssen praktisch zusammenarbeiten, sonst wird Europa weiterhin ein Seminarthema bleiben", forderte Philippe. Da stimmte der Deutsche gerne zu: "Europa ist nicht alles, aber ohne Europa ist alles nichts".

Auch Kommissionspräsident Juncker machte sich für Verteidigungsanstrengungen der EU stark und wunderte sich über die kritischen Töne aus den USA. Viele Jahre seien von dort Klagen gekommen, die Europäer täten zu wenig für ihre Verteidigung, beschwerte sich Juncker: "Und jetzt ist es auch wieder nicht recht".

Nicht recht ist den Rest-Europäern nach wie vor der Brexit. Detailliert bemühte sich die britische Premierministerin Theresa May darzulegen, dass es auch nach einem Austritt ihres Landes aus der EU keine Verschlechterung der Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen geben dürfe. "Die unsere Sicherheit bedrohen hätten nichts lieber als dass wir uns aufsplittern", sagte die Regierungschefin des abspaltungswilligen EU-Landes. "Wir werden gemeinsam unsere Werte weltweit verteidigen".

Das wäre "so viel einfacher", wenn das Vereinigte Königreich EU-Mitglied bleiben würde, konnte sich Konferenzleiter Wolfgang Ischinger als Bemerkung nicht verkneifen. Da musste sich Theresa May als neue Eiserne Lady geben: "Wir werden austreten. Es wird kein zweites Referendum geben". "Wir befinden uns nicht mit Großbritannien im Krieg und wollen uns nicht rächen", versicherte Juncker, machte aber auch klar: Bei den Austrittsverhandlungen werde es keine Vermischung von Fragen der Verteidigung und ökonomischen Themen geben.

Für eine Mischung aus Erstaunen und Entrüstung sorgte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in München, der die fragwürdigen Aktivitäten seines Landes im angrenzenden Syrien als einem Kampf "um mehr Demokratie und Menschenrechte" interpretierte. Gefragt nach dem Einsatz der türkischen Armee gegen die mit den Amerikanern verbündeten Kurden in Syrien zeichnete Yildirim ein kompromissloses Schwarz-Weiß-Bild: Wenn einen neue "terroristische Organisation" auftrete: "Sollen wir da wegschauen?".

Als eines der wenigen Zeichen der Entspannung in diesen Tagen machte in München die Kunde von der Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel die Runde. Man sollte jetzt "die gute Situation nutzen, um sie noch besser zu machen", sagte Gabriel. Der türkische Ministerpräsident wurde mit dem Hinweis konfrontiert, dass noch mehr als 150 Journalisten in türkischen Gefängnissen sitzen. "Die Türkei", dozierte Yildirim, "ist ein Rechtsstaat wie Deutschland und die USA. Niemand hat das recht, die Rechtsstaatlichkeit eines Landes infrage zu stellen". Die Justiz müsse ihre Arbeit machen. Wenn es freilich "zu lange dauert", dann könne das Parlament eingreifen, "um das Verfahren zu beschleunigen".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema