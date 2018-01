"Die USA sind gegen ein Abgleiten in die Autokratie nicht immun"

Heute vor einem Jahr wurde Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA vereidigt. Norm J. Ornstein, einer der führenden konservativen US-Intellektuellen, zieht im OÖN-Interview eine kritische Bilanz. Sein Rat: "Wir müssen wachsam und stark bleiben."

Der 45. US-Präsident Donald Trump sagte nach seiner Angelobung am 20. Jänner 2017, dass künftig die Parole "Amerika zuerst" gelten werde. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/ALEX WONG

OÖNachrichten: Warum sehen Sie in Donald Trump die Chance für eine Erneuerung der USA?

Norm J. Ornstein: Trump hat das politische System schockiert. Unsere Gesellschaft wird vom Lagerdenken geprägt. Die Menschen sehen im politisch Andersdenkenden heute nicht mehr nur eine Person mit anderer Weltsicht, sondern einen Feind, der versucht, die eigene Lebensweise zu zerstören. Ohne den Trump-Schock wäre das so weitergegangen bis zu einem Punkt, an dem keine Rückkehr zu einer anderen Gesellschaft mehr möglich gewesen wäre. Seine Wahl gibt uns die Chance, nach Wegen zu suchen, wie wir diese Spaltung überwinden können. Die große Gefahr ist Trump selbst.

Bedroht Trump das politische System der USA?

Er weist alle Charakteristika eines Autokraten auf. Er greift die freie Presse an und nennt Journalisten "Volksfeinde". Damit hebt er Joseph Goebbels auf ein neues Niveau. Alles, was ihm nicht gefällt, erklärt er zu "Fake News", während alles andere für ihn echte Nachrichten sind. Er attackiert die unabhängige Justiz, indem er Richter, die Bundespolizei FBI und die Geheimdienste angreift. Und er entwickelt einen Persönlichkeitskult, der behauptet, nur er könne die Dinge richten. Wenn Sie all das zusammennehmen und mit der Zerstörung fundamentaler Normen unseres Systems verbinden, kommen Sie bei einem Autokraten an.

Die Spaltung der US-Gesellschaft ist ja nicht neu. Ist Trump so gesehen also mehr Symptom eines bestehenden Problems?

Genau so sehe ich das. Ohne Trump hätte es jemand anderen gegeben. Vielleicht wäre das ein nicht ganz so narzisstischer Soziopath gewesen, dafür aber ein extremerer Ideologe. Auf der politischen Rechten hat sich das lange entwickelt. Die Republikanische Partei hat sich radikalisiert – sie ist ideologischer, staats- und wissenschaftsfeindlicher geworden. Trump ist Produkt dieser Entwicklung der vergangenen 40 Jahre.

Hat dieser Präsident die Brüche innerhalb der Gesellschaft in seinem ersten Amtsjahr vertieft?

Ich habe noch nie einen Präsidenten wie diesen erlebt. Und ich bin seit fast 50 Jahren in Washington tätig. Wir hatten Präsidenten unterschiedlicher Qualität, Präsidenten mit unterschiedlichen Welt-sichten. Einige dieser Präsidenten kenne ich persönlich sehr gut. Andere habe ich sehr genau beobachtet. Alle haben sich mit der Last der Verantwortung verändert. Aus ihnen sind Präsidenten für alle Bürger geworden und nicht nur für die, die sie gewählt haben. Trump bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung und hat die Spaltungen ein ums andere Mal vertieft. Das ist ohne Vorbild.

Wie wird dieser Präsident nach einem Jahr von den Menschen gesehen, die ihn gewählt haben?

Er war bei den Wahlen in der Lage, den Eindruck zu vermitteln, die Interessen seiner Anhänger zu repräsentieren. Er hat ihnen gesagt, ich bin nicht einer von euch, aber ich verstehe euch. Trump verstand instinktiv, wie die Ungleichheiten bei Einkommen und Wohlstand, die kaputten Gemeinden oder die Opiate-Krise die Gesellschaft auseinanderreißen, während andere Politiker diese Phänomene ignoriert haben. Tatsächlich hat er im Amt nichts getan, um diesen Menschen zu helfen. Dennoch erfreut er sich weiterhin großer Unterstützung dort, weil die Menschen denken, er brauche mehr Zeit. Der andere Punkt ist das zunehmende "Stammesdenken": Angriffe auf Trump werden als Sieg der anderen Seite verstanden, die als Feinde gesehen werden.

Wie gefährlich kann für Trump die Russland-Affäre werden?

Wir wissen nicht, wie sehr Trump persönlich verstrickt ist. Seine Familie, allen voran sein Schwiegersohn Jared Kushner, hat etwas damit zu tun. Wir wissen, dass Trump Beziehungen zur russischen Mafia und zu Oligarchen hatte, von denen er schon vor Jahrzehnten Kredite erhalten hat. Sonderermittler Robert Mueller geht systematisch Fragen nach Geldwäsche und Justizbehinderung nach, selbst wenn er eine direkte Verschwörung mit Wladimir Putin oder den Russen nicht beweisen kann. Viele Leute macht es nervös, wie Trump darauf reagieren wird, wenn sich die Schlinge zuzieht.

Halten Sie eine Amtsenthebung für denkbar?

Dafür brauchen Sie eine Mehrheit in seiner Partei. Das zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab.

Ist das politische System in den USA stark genug, den Angriffen Trumps standzuhalten?

Unser politisches System sieht "Checks and Balances" vor. Diese haben im Kongress versagt. Dafür sehen wir eine unabhängige Justiz, die ihrer Aufgabe gerecht wird. Und wir erleben eine Presse, die sich nicht vom Präsidenten einschüchtern lässt. Aber lassen wir uns nichts vormachen. Wir wissen, dass keine Gesellschaft, egal wie weit entwickelt, wie gut gebildet, oder wie stabil sie auch erscheinen mag, immun gegen das Abgleiten von einer Demokratie hin zu einer Autokratie ist. Deutschland ist das klassische Beispiel. Die USA sind nicht immun dagegen. Deshalb müssen wir wachsam und stark bleiben.

