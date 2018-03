Die SPD sagt Ja zur Großen Koalition: "Ein Fest innerparteilicher Demokratie"

BERLIN. 66 Prozent der Parteimitglieder votierten für die Fortsetzung des Bündnisses mit CDU/CSU.

Die SPD-Zentrale in Berlin war bei der Verkündung des Ergebnisses des Mitgliederentscheides sehr gut besucht. Bild: APA

Das lange Warten hat ein Ende: Mehr als fünf Monate nach der deutschen Bundestagswahl hat die SPD mit überraschend großer Mehrheit den Weg zu einer neuen Großen Koalition frei gemacht. 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten nach kontroverser innerparteilicher Debatte einer Fortsetzung des Bündnisses mit der Union unter der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu.

Das Votum wurde nicht nur in SPD und Union, sondern auch in Teilen der Opposition und bei den europäischen Bündnispartnern Deutschlands mit Erleichterung aufgenommen. Die Wirtschaftsverbände drängen nun zu entschlossenem und raschem Handeln nach der monatelangen Hängepartie. Enttäuscht reagierten die Linkspartei, die AfD und die Jusos. Letztere hatten die Kampagne gegen die "GroKo" angeführt.

Letzte echte Hürde genommen

Der Mitgliederentscheid war die letzte echte Hürde auf dem Weg zu einer neuen Großen Koalition. Die Wahl Merkels im Bundestag gilt nun als Formsache, auch wenn die Koalitionsfraktionen nach dem Absturz von Union und SPD bei der Bundestagswahl auf 56 Prozent der Parlamentssitze geschrumpft sind. In der vergangenen Wahlperiode vereinten sie noch 80 Prozent auf sich.

Ein Nein der SPD hätte wohl zu Neuwahlen geführt und die schwer angeschlagene SPD ins Chaos gestürzt. Entsprechend erleichtert zeigte sich der kommissarische Parteichef Olaf Scholz bei der Verkündung des Ergebnisses nach zwölfstündiger Auszählung der Stimmen in der Parteizentrale. Die SPD sei in der Kontroverse über den Koalitionsvertrag weiter zusammengewachsen, sagte er. "Das schafft uns jetzt die Kraft, die wir brauchen, um als Partei in der Regierung voranzukommen."

Andrea Nahles, die am 22. April an die Parteispitze gewählt wird, beschwor den Zusammenhalt: "Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Das Votum wird die Partei nicht spalten. Wir bleiben zusammen." Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach von einem "Fest innerparteilicher Demokratie".

Jusos drängen auf Erneuerung

Juso-Chef Kevin Kühnert kündigte an, dass seine Jungsozialisten nun auf eine Erneuerung der Partei dringen würden. "Wir werden dieser Partei so lange aufs Dach steigen, bis wir das Gefühl haben, das passiert jetzt in einem ausreichenden Rahmen."

Merkel steht nun vor der vierten Kanzlerschaft und ihrer dritten Großen Koalition seit 2005. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes", twitterte die CDU im Namen der Parteichefin. CSU-Chef Horst Seehofer sagte, das SPD-Votum sei "eine gute Grundlage für eine stabile Bundesregierung". Es gebe "jetzt alle Chancen für die weitere Erneuerung Deutschlands und einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt".

Größte Oppositionspartei im Bundestag wird die AfD sein. Fraktionschefin Alice Weidel bezeichnete die SPD als "neuen Kanzlerwahlverein". Kritik kam auch von der Linken. Fraktionschef Dietmar Bartsch twitterte, Union und SPD ließen "die brennenden sozialen Fragen unbeantwortet".

Video: ORF-Reporter Andreas Jölli berichtet über mögliche Stolpersteine, die sich nach dem SPD-Votum für die Neuauflage der Großen Koalition noch ergeben könnten.

Reaktionen: Das deutliche Votum der SPD-Basis für die Große Koalition wurde durchwegs positiv aufgenommen

"Ich gratuliere der SPD und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle des Landes.“

Angela Merkel, CDU-Chefin und Kanzlerin

„Jede Enttäuschung ist jetzt verständlich. Und trotzdem ist die Idee dieser Partei wichtiger als unsere Gefühlslage.“

Kevin Kühnert, Juso-Chef und Gegner der Großen Koalition

„Ich bin froh über das Ergebnis. Es kann Deutschland und Europa nach vorne bringen und die SPD

stärken.“

Martin Schulz, Ex-SPD-Chef

„Deutschland ist nun bereit, sich für ein stärkeres Europa einzusetzen.“

Pierre Moscovici, EU-Wirtschafts-kommissar

Das SPD-Mitgliedervotum

463.723 SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt. 363.494 Stimmen wurden abgegeben – also 78,4 Prozent.

1,5 Millionen Euro kostete das Mitgliedervotum laut Angaben der SPD.

38 Gramm wogen die verschickten Abstimmungsunterlagen, der in einer Sondernummer des „Vorwärts“ verschickte 177 Seiten starke Koalitionsvertrag wog 188 Gramm. Bei 463.723 Mitgliedern macht das ein Papier-Gewicht von knapp 105 Tonnen.

120 SPD-Mitglieder zählten die Stimmzettel in einer Nachtschicht im Willy-Brandt-Haus in Berlin aus – unter der Aufsicht eines Notars.

