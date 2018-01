Die Iren bekommen ein Referendum über Abtreibung

DUBLIN. Eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt soll liberalisiert werden.

Leo Varadkar Bild: AFP

Nach einer vierstündigen Sitzung konnte sich das irische Kabinett schließlich einigen. Die Iren würden die Chance erhalten, erklärte der Premierminister Leo Varadkar Montagabend, über die Liberalisierung der Abtreibung in einem Referendum zu entscheiden.

"Wir wissen, dass viele Frauen Abtreibungspillen per Post erhalten, um ihre Schwangerschaften zu beenden", schrieb Varadkar auf Twitter. "Es gibt Abtreibung in Irland, aber sie ist nicht sicher, nicht geregelt und illegal." Der Termin für die Volksabstimmung wird in den nächsten Wochen festgelegt. Man fasst den späten Mai ins Auge – noch rechtzeitig vor dem Staatsbesuch von Papst Franziskus, der im August erwartet wird.

Verbot im Verfassungsrang

Das zurzeit noch geltende weitgehende Abtreibungsverbot steht in dem traditionell katholischen Land im Verfassungsrang. Der achte Zusatzartikel zur Konstitution garantiert den Schutz des ungeborenen Lebens. Erst im Jahre 2013 kam es zu einer teilweisen Lockerung. Ist das Leben der Mutter ernsthaft gefährdet, darf seither ein Abbruch stattfinden. In allen anderen Fällen blieb eine Abtreibung weiterhin illegal.

Der nächste Liberalisierungsschritt soll weiter gehen. Im Referendum werden die Iren darüber entscheiden, ob sie den Zusatzartikel zur Verfassung abschaffen wollen. Das würde der Regierung ermöglichen, ein Abtreibungsgesetz einzubringen, das einen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche erlaubt. Eine kürzliche Meinungsumfrage zeigte eine Mehrheit von 56 Prozent für eine Zwölf-Wochen-Lösung, während 29 Prozent der Befragten sich dagegen aussprachen. (wittmann)

