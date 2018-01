Deutschlands neue Regierung will Zuwanderung begrenzen

BERLIN. In Deutschland ist nach mehr als 24-stündigen Sondierungen über eine große Koalition ein Durchbruch gelungen. Die Zuwanderung soll begrenzt werden, Steuererhöhungen sind nicht geplant. Die wichtigsten Entscheidungen des 28-seitigen Sondierungspapiers im Überblick.

Seehofer, Merkel und Schulz stellten sich am Freitag der Presse. Bild: Reuter

Die Zuwanderung von Flüchtlingen soll die Zahl von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr nicht überschreiten. Rückführungen und freiwillige Ausreisen sollen davon aber abgezogen werden.

Um dies umzusetzen, soll eine Fachkommission der Bundesregierung eingesetzt werden, die sich mit den „Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit“ befasst. Fluchtursachen sollen bekämpft werden.

Man sei stolz auf die „Integrationsleistung unseres Landes“, heißt es im dem 28-seitiges Sondierungspapier. Aber auch, man sei sich einig, dass „die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überfordert werden darf“, steht in der Einigung.

Zudem würden „unsere Anstrengungen fortgesetzt, die Migrationsbewegungen nach Deutschland und Europa angemessen mit Blick auf die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft zu steuern und zu begrenzen, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholt“.

Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus soll sehr eng begrenzt werden. Er soll zunächst weiter ausgesetzt bleiben, bis eine Neuregelung gefunden ist, und dann auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden. Asylverfahren sollen künftig in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen durchgeführt werden. In ihnen soll für die Migranten Residenzpflicht herrschen, und es sollen lediglich Sach- statt Geldleistungen gewährt werden.

Steuererhöhungen sind nicht geplant. Anders als von der SPD ursprünglich gefordert solle auch der Spitzensteuersatz nicht erhöht werden, hieß es. Die SPD hatte eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent verlangt.

Die gesetzliche Krankenversicherung soll wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden. Die von den Beschäftigten allein zu zahlenden Zusatzbeiträge sollen abgeschafft werden. Von Kritikern etwa aus der Wirtschaft war angeführt worden, dass die Wiederherstellung der vollen paritätischen Finanzierung für die Arbeitgeber zu Mehrbelastungen von rund fünf Milliarden Euro führe, was zu einer Gefahr für Beschäftigung und Wachstum werde.

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auch auf eine schrittweise Senkung des Solidaritätszuschlags um 10 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021 verständigt.

Der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der Landwirtschaft soll drastisch reduziert werden. Ziel sei es, die Verwendung von Glyphosat grundsätzlich zu beenden. Glyphosat wird für das Insektensterben und den Rückgang der Artenvielfalt in der Natur verantwortlich gemacht. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation ist die Chemikalie wahrscheinlich auch krebserregend.

Bei der Rente soll das Niveau demnach bis 2025 auf 48 Prozent festgeschrieben werden.

Stärkung der EU

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine deutliche Stärkung der Europäischen Union verständigt. Dazu soll auch mehr Geld aus Deutschland nach Brüssel fließen. "Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann: Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen", heißt es in dem Papier.

Bis Ende des Jahres soll ein Zeitplan für den Kohleausstieg festgelegt werden. Ein entsprechende Kommission solle dies vorbereiten und damit sicherstellen. Ebenso solle im Bau- und im Verkehrssektor vorgegangen werden. Die Lücke zum Klimaziel für 2020 solle soweit wie möglich geschlossen werden. Damit räumen die Verhandler indirekt ein, dass eine Reduzierung der Klimagase um 40 Prozent bis dahin nicht mehr zu erreichen ist.

Mit einer Milliarde Euro zusätzlich sollen 150.000 Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wegen der insgesamt günstigen Beschäftigungslage sehen die Parteichefs offenbar Spielraum bei der Arbeitslosenversicherung: Deren Beiträge sollen um 0,3 Prozentpunkte sinken. Bei Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern soll ein Recht auf befristete Teilzeit eingeführt werden. Das Kindergeld soll in zwei Schritten um 25 Euro pro Monat steigen - und zwar 10 Euro mehr ab 1. Juli 2019 und 15 Euro mehr ab Anfang 2021.

Frauenförderung: Im Öffentlichen Dienst wird für mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau eine Quote eingeführt. Bis 2025 sollen alle Leitungsposten zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt sein.

Alles hängt von der SPD ab

Der Durchbruch kam nach einem rund 24-stündigen Verhandlungsmarathon zustande, der am Donnerstagmorgen begonnen hatte. Die Unionsvertreter in der Sondierungsrunde stimmten dem 28seitigem Beschluss umgehend einstimmig zu. Die Sondierer der SPD sahen dagegen leichten Nachbesserungsbedarf. Nach Korrekturen "an der ein oder anderen Stelle" stimmten auch sie einstimmig zu.

Doch noch hängt alles von der SPD ab: Am 21. Jänner soll ein Parteitag entscheiden.

Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl ist die Hürde für die SPD-Spitze hoch: Sie braucht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen die Zustimmung eines Parteitags. Schließlich aber kann erst eine Mitgliederbefragung den Weg in eine neue große Koalition, die dritte der Ära Merkel, absegnen. Doch große Teile der Partei zieren sich gegen die „tödliche Umarmung“ durch die Bundeskanzlerin. Widerstand kommt vor allem aus der SPD-Jugendorganisation Jusos.

