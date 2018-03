"Deutschland, das sind wir alle": Merkel plädierte für Zusammenhalt

BERLIN. Kanzlerin betonte in Regierungserklärung, sie wolle Spaltung der Gesellschaft überwinden.

Merkel wagte in ihrer Regierungserklärung eine schonungslose Analyse Bild: APA/dpa/Christophe Gateau

Es ist eine schonungslose Analyse, mit der Angela Merkel zu Beginn ihrer vierten Amtszeit die Situation in Deutschland beschreibt. Um 13.02 Uhr setzte die Kanzlerin gestern zu ihrer Antritts-Regierungserklärung an – und sie sagte: "Deutschland ist aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre gespalten, die Stimmung im Land ist polarisiert."

Und zwar so sehr, dass ein so banaler Satz wie "Wir schaffen das", den sie schon häufig gesagt habe, "zum Kristallisationspunkt dieser Auseinandersetzung werden konnte", betonte die 63-Jährige. Die großen Herausforderungen der vergangenen Jahre, wie die Flüchtlingskrise und die Instabilität des Euro, hätten Deutschland "in beispielloser Weise gefordert", sagte die am 14. März wiedergewählte Regierungschefin.

"Es hat sich etwas verändert"

Allein die Tatsache, dass es nach der Bundestagswahl im September so lange wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik bis zu einer Regierungsbildung gedauert habe, deute darauf hin, dass sich "in unserem Land offenkundig etwas verändert hat", sagte Merkel. "Ziel ist, diese Spaltung im Land bis zum Ende der Legislaturperiode zu überwinden."

Deutschland stehe gut da, und es gehe dem Land so gut wie seit der Wiedervereinigung nicht, sagte die Kanzlerin. Viele Menschen machten sich aber Sorgen um die Zukunft – und der Ton in der Gesellschaft sei rauer geworden. Diese Unsicherheiten in der Bevölkerung hätten auch die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD bei der Bundestagswahl "zu spüren bekommen", fügte Merkel im Hinblick auf die Verluste der Parteien der Großen Koalition hinzu. In den Gesprächen zur Regierungsbildung habe die Parteien daher die Frage beschäftigt, "wie wir richtige Antworten geben können".

Merkel ging auch auf die Islam-Debatte ein: "Es steht außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist." Richtig sei aber auch, dass die Religion der 4,5 Millionen Muslime "inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist". Sie wisse, "dass viele ein Problem damit haben, diesen Gedanken anzunehmen, und das ist ihr gutes Recht", fügte die CDU-Chefin hinzu.

Überraschend mit Lob reagierte der rechtspopulistische Oppositionsführer Alexander Gauland. Er hätte sich zwar ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, sagte der Fraktionschef der "Alternative für Deutschland". "Aber Sie haben das erste Mal wieder von Deutschen gesprochen."

Bayern: Söder ersetzte gleich fünf Seehofer-Minister

Bayerns neuer CSU-Ministerpräsident Markus Söder hat mit der Bildung seines ersten Kabinetts überrascht: Der 51-Jährige verzichtete in seinem gestern im Landtag vereidigten Regierungsteam gleich auf fünf Minister seines Vorgängers Horst Seehofer, der weiterhin Chef der CSU ist.

Unter den Entlassenen befindet sich Ludwig Spaenle, der ein Superministerium für Wissenschaft und Bildung führte und von Seehofer eigentlich eine Jobgarantie hatte. Der Verzicht auf Spaenle kam auch deshalb überraschend, weil dieser als einer der wichtigsten Unterstützer Söders in dessen Machtkampf mit Seehofer galt.

Söder gab hingegen seinen zwischenzeitlichen Konkurrenten um das Ministerpräsidentenamt, Joachim Herrmann und Ilse Aigner, wichtige Ministerposten. Herrmann bleibt Innenminister und bekommt die Zuständigkeit für Integration dazu. Aigner, bisher Wirtschaftsministerin, führt nun ein neu geschaffenes Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr.

