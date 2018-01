Der unbeliebteste US-Präsident tritt vor die Nation

Donald Trump hat ein Glaubwürdigkeitsproblem – Bei seiner "State of the Union"-Rede steht viel auf dem Spiel.

Trump will sich bei seiner heutigen Rede versöhnlich zeigen. Bild: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Einen Superlativ wird US-Präsident Donald Trump heute in der live übertragenen Rede vor beiden Häusern des Kongresses nicht erwähnen: seine jeden Rekord brechende Unbeliebtheit. Seit die Meinungsforscher von Gallup die Amerikaner 1945 erstmals nach ihrer Zufriedenheit mit der Amtsführung ihres Präsidenten befragten, stieß keiner nach dem ersten Jahr im Weißen Haus auf so viel Ablehnung wie Trump. Mit knapp über 38 Prozent Zustimmung liegt der Populist mehr als zehn Punkte hinter Bill Clinton, der mit etwas mehr als 49 Prozent den bisherigen Negativrekord hielt.

Obwohl Trump nicht müde wird, den wirtschaftlichen Aufschwung im zurückliegenden Jahr als Ergebnis seiner Politik herauszuposaunen, sehen die Amerikaner diesen mehrheitlich als Verdienst seines Vorgängers. In einer Umfrage der Washington Post und des Fernsehsenders ABC sagen nur 38 Prozent, Wachstum, Vollbeschäftigung und boomende Aktienmärkte seien Trumps Verdienst. 50 Prozent schreiben die guten Nachrichten direkt Obama zu, der 2008 von George W. Bush eine Wirtschaft am Rande der Depression geerbt hatte.

"Großes 2018!"

Ein Jahr nachdem der 45. Präsident bei seiner Rede zur Amtseinführung das Land in den düstersten Farben gezeichnet und eine "America first"-Politik versprochen hatte, will er am Dienstag nicht minder plakativ ein "Comeback" beschwören. Einen Vorgeschmack darauf twitterte Trump kürzlich. "Ein Rekord-Aktienmarkt, starke Bilanz beim Militär, Verbrechensbekämpfung, Grenze & ISIS", lobte der Präsident sich selbst und fügte noch ein paar weitere Errungenschaften aus seiner Sicht hinzu. "Richterernennungen, niedrigste Arbeitslosigkeit bei Frauen & ALLEN, massive Steuerkürzungen, Ende der Krankenversicherungspflicht – und so viel mehr. Großes 2018!" Dank den Redeschreiber-Künsten seines Wirtschaftsberaters Gary Cohn hatte Trump vergangenen Freitag den in Davos versammelten Wirtschaftseliten eine ähnliche Botschaft etwas geschliffener überbracht. Die vollständig vom Teleprompter abgelesene Rede ließ Trump für einen Moment wie einen "gewöhnlichen US-Präsidenten" erscheinen. Heute greift Trump mit Stephen Miller auf einen anderen Ghostwriter zurück, der bisher für die düsteren Botschaften zuständig war. Millers Aufgabe besteht nun darin, einen Dreh zu finden, den großen Moment vor den Augen der Nation zu nutzen, die Amerikaner davon zu überzeugen, ihr Präsident habe eine Agenda, die Anlass zu Optimismus gebe.

Michael Waldman, der früher Reden für Bill Clinton schrieb und heute Direktor des "Brennan Center for Justice" an der New York University Law School ist, meint, Trump habe ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. "Jeder weiß, dass der Teleprompter-Trump wie ein normaler Präsident klingen kann und der Twitter-Trump das dann zunichte macht."

Im Unterschied zu früheren "State of the Union"-Reden sickerten diesmal im Vorfeld wenige inhaltliche Details an die Medien durch. Trump werde unter anderem über die Wirtschaft, Einwanderung und Nordkorea sprechen, hieß es. Darüber hinaus ziele die Rede darauf ab, die nationalistische Botschaft des Präsidenten zu verstärken. "Eine Rede, die mit unseren amerikanischen Werten räsoniert und die uns in Patriotismus vereint."

"Regierung ohne Leitidee"

Der frühere Speaker des Kongresses und inoffizielle Berater des Präsidenten, Newt Gingrich, hofft, Donald Trump werde einen optimistischen Ton setzen. "Er sollte eine Reihe an Vorschlägen unterbreiten, die uns als Land zusammenbringen."

Jennifer Palmieri, die unter Clinton und Obama tätig war, sagt, die "State of the Union"-Rede sei ein Werkzeug, das Präsidenten helfe, ihre Regierung auf den Kurs für das kommende Jahr einzuschwören. "Ich bezweifle, dass er es nutzen kann", zeigt sich Palmieri skeptisch. "Ich kann in dieser Regierung keine Leitidee erkennen."

In jedem Fall steht für Donald Trump einiges auf dem Spiel, wenn er heute zu seinen Landsleuten spricht. Denn im November stehen Kongresswahlen an, bei denen seiner Partei nach Stand der Dinge eine schmerzhafte Niederlage, vielleicht sogar der Verlust der Mehrheit in einem oder beiden Häusern des Kongresses droht. Ein unbeliebter US-Präsident erwiese sich als nicht besonders hilfreich.

Trumps Rede zur Lage der Nation

38 Prozent: Mit knapp über 38 Prozent Zustimmung liegt Trump mehr als zehn Prozent hinter Ex-Präsident Bill Clinton, der mit rund 49 Prozent den bisherigen Negativrekord hielt.

Nationalistisches Motto: „Ein sicheres, starkes und stolzes Amerika bauen“, lautet das Motto von Trumps heutiger Kongressrede zur Lage der Nation. Nach einem turbulenten und extrem polarisierenden ersten Amtsjahr will sich der US-Präsident versöhnlich zeigen.

21 Uhr Ortszeit, also Mittwoch 3 Uhr MEZ, beginnt Donald Trumps Rede zur Lage der Nation vor den beiden Häusern des Kongresses. Trump wird auf seine Errungenschaften im ersten Amtsjahr hinweisen und einen Sch,werpunkt auf Beschäftigung, Infrastruktur, Einwanderung und Handel setzen.

