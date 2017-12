Der radikale Umbau der USA hat begonnen

Der große Gewinner des Jahres 2017 heißt Donald Trump. Entgegen allen Unkenrufen hat er seine Macht etabliert.

Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Am 22. Dezember hat US-Präsident Donald Trump die im Rekordtempo durchgepeitschte Steuerreform unterzeichnet Bild: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Eigentlich sollte Donald Trump als US-Präsident längst Geschichte sein. Das erwarteten viele Analysten, die bei der Amtsübernahme im Jänner nicht glauben wollten, dass der narzisstische Politclown Ende des Jahre noch im Amt sein werde. Entweder weil er keine Lust mehr habe oder über die Russland-Affäre gestolpert sei.

Das ist ebenso Wunschdenken wie all die anderen Voraussagen vieler Prognostiker in Washington, die das baldige Ende Trumps erwartet hatten. Wobei nicht wenige glaubten, er werde nicht einmal die ersten hundert Tage überleben. So kann man sich irren. Das parallel kultivierte Narrativ lautet, Trump sei so unfähig, dass er mit seiner Macht und den Mehrheiten im Kongress bisher nichts anzufangen verstand.

Steuerreform als Ausrufezeichen

Leider stimmt auch das nicht. Vielmehr steht die im Rekordtempo durchgepaukte Steuerreform wie ein Ausrufezeichen am Ende eines Jahres, in dem Trump mit dem radikalen Umbau der USA begonnen hat. Obwohl er mit der formellen Abschaffung von Obamacare blamabel im Kongress gescheitert war, hat er das Gesetz nun so weit unterminiert, dass es vor dem Kollaps steht.

Seinen anfangs amateurhaft angegangenen Einreisebann für Reisende aus mehrheitlich muslimischen Ländern hat er im dritten Anlauf per Dekret durchgesetzt. Wie er die Präsidial-Vollmachten auch sonst nutzte, um dem Land seinen Stempel aufzuprägen – von der Abtreibung bis zur Zuwanderung von Flüchtlingen.

Nirgendwo veränderte er die USA so nachhaltig wie im Justizbereich. Während Trump seine Landsleute mit zum Teil lächerlichen Twitter-Kontroversen ablenkte, bestätigte der Senat einen Bundesrichter nach dem anderen. Wobei der größte Preis von allen die Durchsetzung des erzkonservativen Neil Gorsuch als Richter am Supreme Court war.

Schließlich darf nicht übersehen werden, wie er die einst stolze US-Diplomatie und das Außenministerium bis zur Unkenntlichkeit verkrüppelt hat. Rex Tillerson ist de facto ein Minister ohne echte Zuständigkeit und immer mehr auch ohne kompetentes Personal. Das gleiche Schicksal teilt die Umweltbehörde EPA, während das einst verhasste Bildungsministerium nun als Werkzeug zur Durchsetzung einer reaktionären Schulpolitik benutzt wird.

Unseriöseste Figuren entfernt

Mit John Kelly holte Trump einen Stabschef ins Weiße Haus, der das Team von den unseriösesten Figuren befreite. Kelly schaffte es, Figuren wie Chefideologe Steve Bannon, Leibwächter Keith Schiller oder Kommunikationschefin Omarosa Maginault loszuwerden.

Und bei den internationalen Themen tat der "Amerika zuerst"-Führer, was er seinen Fans versprochen hatte. Er verweigerte die Unterschrift unter das transpazifische Freihandelsabkommen TPP, kündigte das Pariser Klimaschutz-Abkommen auf, stieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran aus, erkannte Jerusalem einseitig an und droht Ländern, die sich nicht seinem Willen unterwerfen, mit Mittelkürzungen.

Ein "Geschenk" von Obama

Wären da nicht die Affäre um die Einmischung Russlands in die Wahlen und der Verdacht der Verschwörung bzw. des Landesverrats, könnte sich Trump entspannt zurücklehnen. Zumal ihm die von Barack Obama flottgemachte Wirtschaft wie ein glitzerndes Geschenk vor die Füße gefallen ist. Dass sich Trump auf dem Arbeitsmarkt und an der Börse fremde Federn an den Hut steckt, ist politisches Glück. Sein Verdienst war es kaum.

Trumps autokratische Neigungen sind echt, gefährlich und nachhaltig. Sie stellen eine Gefahr für die liberale US-Demokratie dar. Deren Institutionen halten noch, aber die steten Angriffe haben bereits Spuren hinterlassen.

Nun ist klar, dass der blondierte Narzisst nicht nur ein Heißluftbeschleuniger ist. Trump meint, was er sagt, und macht, was er verspricht. Wer davor die Augen verschließt, tut das auf eigene Gefahr.

Die Frage ist nicht, ob der Präsident mit dieser Politik scheitern wird. Das steht außer Frage. Ungewiss ist, wie viel Schaden er bis dahin angerichtet hat.

