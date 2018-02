Der polnische Senat verabschiedete das umstrittene Holocaust-Gesetz

WARSCHAU. Israel und die USA üben heftige Kritik am Entwurf, den Präsident Duda noch absegnen muss.

Das KZ Auschwitz-Birkenau Bild: APA/EPA/JACEK BEDNARCZYK

Der polnische Senat hat das umstrittene Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust verabschiedet. Das Oberhaus des Parlaments stimmte in der Nacht auf Donnerstag mit 57 Ja- und 23 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Gesetzentwurf. Es sieht Strafen für polnische Bürger und Ausländer vor, welche die Todeslager der Nazis im besetzen Polen fälschlicherweise als "polnische Lager" bezeichnen.

Auch wenn der polnische Staat oder das polnische Volk der Komplizenschaft mit den Nazis bezichtigt wird, drohen Geldbußen oder bis zu dreijährige Haftstrafen. Um endgültig in Kraft treten zu können, muss der Entwurf noch von Staatspräsident Andrzej Duda unterzeichnet werden.

Heftige Kritik kam aus Israel: Das Gesetz stelle "ein Abstreifen der eigenen Verantwortung dar und eine Verleugnung von Polens Anteil am Holocaust an den Juden", sagte der israelische Geheimdienstminister Israel Katz.

"Offene Diskussion gefährdet"

Polen sollte auf historisch falsche Darstellungen nicht mit Straf-, sondern verstärkten Bildungsmaßnahmen reagieren, kritisierte auch die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem das Vorantreiben des Gesetzes. "Das vom Senat verabschiedete Gesetz gefährdet die freie und offene Diskussion über die Rolle von Polen bei der Verfolgung von Juden zu der Zeit", hieß es in einer Stellungnahme.

Israels Premier Benjamin Netanyahu sagte: "Das Gesetz ist haltlos, ich lehne es strikt ab. Man kann die Geschichte nicht ändern, und der Holocaust kann nicht geleugnet werden." Ein Berater des polnischen Präsidenten hat sich bereits mit Anna Azari, Israels Botschafterin in Polen, getroffen, um den Gesetzentwurf zu besprechen.

Warschau weist die Kritik zurück. Premierminister Mateusz Morawiecki sagte: "Auschwitz-Birkenau ist kein polnischer Name, und ‘Arbeit macht frei’ ist kein polnischer Satz." Die nationalkonservative Regierung kündigte dennoch an, Israel den Sinn des Gesetzes genauer zu erklären. "Dieser Sturm hat uns überrascht", sagte Senatsmarschall Stanislaw Karczewski. "Wir wollen einen friedlichen, ausgewogenen und vertieften Dialog."

"Sich historischen Fakten stellen"

Frans Timmermans, Vize-Präsident der EU-Kommission, forderte gestern alle einst von den Nationalsozialisten besetzten Länder auf, sich historischen Fakten zu stellen. "In allen Ländern unter Nazi-Besatzung gab es viele Helden, die Widerstand geleistet und gegen diese Besatzung gekämpft haben, aber leider fanden sich in all diesen Ländern auch Menschen, die mit den Nazi-Besatzern kollaborierten, um deren grauenhafte Pläne umzusetzen." Das sei die Realität.

