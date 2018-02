Der mächtigste Mann in der SPD

Olaf Scholz hat einen langen Atem: Ob in den Marathonverhandlungen zur Großen Koalition („GroKo“) in Deutschland oder beim morgendlichen Joggen – mangelnde Ausdauer kann dem Hamburger SPD-Bürgermeister niemand vorwerfen.

Der kinderlose, äußerst selbstbewusste Hanseate wird Finanzminister und Vizekanzler. Bild: Axel Schmidt (Reuters)

Und auch beim Warten auf noch mehr Einfluss in Berlin bewies der SPD-Bundesvize Geduld. Jahrelang wurde in der SPD getuschelt, wann es den 59-Jährigen wieder zurück in die Hauptstadt und in die erste Reihe dränge.

Nun ist es so weit – vorausgesetzt, die SPD-Basis gibt grünes Licht für die GroKo: Als mit reichlich Macht ausgestatteter Finanzminister und Vizekanzler wird der Jurist und hanseatisch-kühle Machtstratege der mit Abstand wichtigste Mann im Kabinett Merkel IV. Dass er das Zeug zum Finanzminister hat, daran zweifeln auch seine politischen Gegner nicht wirklich. Scholz, der kinderlos und seit 1998 mit der brandenburgischen SPD-Bildungsministerin Britta Ernst verheiratet ist, hat sich einen Namen als Architekt der im Sommer 2017 beschlossenen Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen gemacht.

Oft wurde Scholz – seit 1975 SPD-Mitglied – Überheblichkeit vorgeworfen. Seiner Karriere schadete das nicht. 1998 zog er in den Bundestag ein, zwei Jahre später wurde er erstmals SPD-Landeschef in Hamburg (bis 2004). Als Generalsekretär unter Kanzler Gerhard Schröder fing sich Scholz den Spitznamen „Scholzomat“ ein, weil er sich öffentlich zwar rhetorisch brillant, aber oft mit wenig Inhalt äußerte. 2007 wurde Scholz Arbeitsminister, vier Jahre später Bürgermeister. Er verrichtet sachlich, unaufgeregt und verlässlich seinen Dienst – das kommt an. „King Olaf“ hat zudem viel bewegt: Er brachte die intrigante Stadt-SPD auf Linie, holte einmal die Absolute – und ließ die Elbphilharmonie fertigbauen. Nur der von Gewalt überschattete G20-Gipfel im Juli 2017 warf einen Schatten auf den Macher. Es sei die „schwerste Stunde“ seiner Amtszeit, sagte er ungewohnt kleinlaut. Das ist vorbei, Scholz ist bereit zum Sprung nach Berlin.

