Der Wirtschaftsexperte Cottarelli soll Italien in Neuwahlen führen

ROM. Frühestens im Herbst müssen die Italiener erneut eine Regierung bestimmen.

Der 64-jährige IWF-Vertreter soll das Unmögliche möglich machen und Italien aus der Krise führen. Bild: Reuters

Nach dem Scheitern einer Regierung zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega steuert Italien auf Neuwahlen zu. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte gestern den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Expertenregierung. Der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) will bereits heute eine Ministerliste vorlegen und sich der Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen. Doch seine Chancen, dass er eine parteiunabhängige Übergangsregierung auf die Beine stellt, sind gering.

Denn noch unklar ist, mit welcher Mehrheit Cottarelli seine Regierung aufbauen will. Lediglich die bisher regierenden Sozialdemokraten (PD) erklärten sich bereit, eine Übergangsregierung unter Führung des ehemaligen IWF-Mannes zu unterstützen. Die europakritischen Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung drängen auf sofortige Neuwahlen.

Lega-Chef Matteo Salvini bezeichnete Cottarelli als "einen Herrn Niemand, der die internationale Finanz repräsentiert". Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio nannte ihn "einen dieser Besserwisser, die uns erdrückt haben". Auch die konservative Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi bekundete, gegen eine Regierung um Cottarelli im Parlament zu stimmen. Spätestens im Herbst drohen daher in Italien wieder Neuwahlen. Es wäre dann das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Italiener in einem Kalenderjahr zweimal zu den Urnen gerufen werden. Lega und Sterne überlegten auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatspräsidenten. Präsident Mattarella hatte am Sonntag sein Veto gegen die Berufung des 81-jährigen Euro-Kritikers Paolo Savona zum Wirtschaftsminister eingelegt, auf dem Lega und Sterne bestanden hatten. Er hatte dies damit begründet, dass die Zusammensetzung der Regierung und ihr Programm "womöglich das Ausscheiden Italiens aus der Euro-Zone" provozieren würde. Daraufhin war der als Ministerpräsident nominierte Giuseppe Conte gezwungen, den Auftrag zur Regierungsbildung zurückzulegen.

In Brüssel reagierte man mit Erleichterung. Lediglich die nationalistischen Parteien in Europa zeigten sich empört. Frankreichs Front National sprach von einem "Staatsstreich in Rom".

Ein Finanzexperte für den Übergang

Nach dem Scheitern der populistischen Koalition hat der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli den Auftrag zu einer Regierungsbildung bekommen. Der 64-Jährige will bereits morgen eine proeuropäische und schlanke Übergangsregierung mit wenigen Ministern vorstellen.

Obwohl Cottarelli nicht auf die nötige Mehrheit im Parlament hoffen darf, brächte er das Handwerkszeug mit, um Italien auf einen stabilen Kurs zu bringen. Über 25 Jahre lang beobachtete er vom Internationalen Währungsfonds aus die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Der aus Norditalien stammende Wirtschaftsexperte diente bereits 2013 in einer Regierung unter Ministerpräsident Enrico Letta als „Sparkommissar“. Bereits damals stellte er einen schmerzhaften Sparplan vor, mit dem Italien bis 2016 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hätte kürzen sollen. Bei dessen Umsetzung stieß er jedoch auf erhebliche Hindernisse.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema