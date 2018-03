Der "Renzismus" in Italien ist endgültig Geschichte

ROM. Ex-Premier Matteo Renzi, der 2014 als "Verschrotter" der alten Politik angetreten war, ist gescheitert.

Matteo Renzi ist gescheitert Bild: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Die Italiener haben sich bei der Parlamentswahl am Sonntag für einen "Rexit" ausgesprochen. Mit dem Wahldesaster der "Demokratischen Partei" (PD) ist auch der Vorhang für Parteichef und Ex-Premier Matteo Renzi gefallen. Der einstige Jungstar der italienischen Politik, der 2014 als "Verschrotter" einer alten politischen Führungsriege das Ruder übernommen hatte, musste eine finale Niederlage hinnehmen.

Renzi kündigte seinen Rücktritt von der Spitze des "Partito Democratico" (PD) an, weil die Regierungspartei eine "klare und eindeutige Niederlage" erlitten habe. Der PD werde in die Opposition gehen, da die Partei nicht bereit sei, mit populistischen Kräften zusammenzuarbeiten, kündigte Renzi an.

Renzi behauptete sich mit 44 Prozent in einem Senatswahlkreis in seiner Heimatstadt Florenz gegen den Lega-Kandidaten Alberto Bagnai. Als einfacher Senator und Parteiaktivist will er neu durchstarten, sagte er. Keine glänzende Perspektive für den PD-Chef, der mit den Parlamentswahlen wieder an die Macht zurückkehren wollte.

Die besten Köpfe wandern aus

Der "Renzismus", eine Mischung aus liberaler Wirtschaftspolitik, Reformwillen und einer gewissen jugendlichen Überheblichkeit, ist zu Ende. Die Italiener vertrauen dem 44 Jahre alten Toskaner nicht mehr. Trotz ausgedehnter Liberalisierungsmaßnahmen, etwa einer Arbeitsmarktreform, die zur starken Zunahme unsicherer Arbeitsverhältnisse geführt hat, wächst die Wirtschaft unter dem europäischen Durchschnitt. Die Jugendarbeitslosigkeit verharrt EU-weit auf einem Rekordhoch, die besten Köpfe des Landes wandern aus.

Soziale Ungleichheiten hätten während Renzis Amtszeit sogar zugenommen, behaupten seine Kritiker. Der Ex-Premier habe sich mehr um die Rettung der Banken als um neue Jobs gekümmert. Auch eine gewisse Arroganz hat Renzi in dieser Wahlkampagne geschadet. Als Garant der politischen Stabilität in Italien hatte er immer wieder das Schreckgespenst der Turbulenzen auf den Finanzmärkten an die Wand gemalt, um die Italiener für seine Partei zu gewinnen.

Unterdessen beginnen Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung. Sowohl die Lega (17,4 Prozent der Stimmen) als auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die mit 32,7 Prozent stärkste Einzelkraft wurde, wollen eine Regierung gestalten. Sie verfügen jedoch nicht über eine Mehrheit dafür.

"Wahlergebnis ist kompliziert"

Die EU beobachtet die Entwicklung in Rom mit großer Aufmerksamkeit. "Das Wahlergebnis ist kompliziert, ich bin aber nicht besorgt. Italien ist eine solide Nation. Das Ergebnis spiegelt die Enttäuschung der Italiener Europa gegenüber, man muss aus dieser Wahl eine Lehre ziehen", sagte Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission.

