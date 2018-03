Der Kremlchef droht dem Westen mit neuen nuklearen Wunderwaffen

Die Raketen der Nato zwingen geradezu den Putin Gegenmaßnahmen zu ergreifen und an unangreifbaren Raketen selbst zu arbeiten.



Russland ist das größte Land der Erde und vor allem sehr reich an Bodenschätzen, welche unter Jelzin Gefahr liefen an Ami-Konzerne verschachert zu werden.



Diesem Vorhaben hat der Putin Einhalt geboten und die auferlegten Sanktionen stören ihn wenig, denn er hat sich andere Lieferanten gesucht.



Russland war schon immer ein verlässlicher Gaslieferant und Abnehmer unserer im Land erzeugten Waren. Den Schaden den die von der EU verhängten Sanktionen unter der ami- treuen Merkel angerichtet haben geht in die Milliarden von Euros!



Deshalb war es sehr lobenswert und vorausschauend vom BK-Kurz, die erste Auslandsreise in Russland bei Putin, welcher ihn wohlwollend empfangen hat, gemacht zu haben!