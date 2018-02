Der Koalitionsvertrag: Worauf sich Union und SPD verständigt haben

BERLIN. Nach einer Marathonverhandlung steht der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD. Er hat 13 Kapitel und 177 Seiten. Was im Einzelnen beschlossen wurde:

Europa: Union und SPD erklären sich bereit, zusätzliche Haushaltsmittel auszugeben, um langfristig einen europäischen Investivhaushalt zu schaffen, der zu wirtschaftlicher Stabilisierung und sozialer Konvergenz beitragen soll. SPD-Chef Martin Schulz feierte dies als "Ende des Spardiktats". So soll etwa die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekämpft werden. Außerdem will sich die Große Koalition für eine gerechtere Besteuerung von Internetunternehmen einsetzen.

Steuern und Finanzen: Neue Schulden sollen nicht gemacht werden. Trotzdem soll ab 2021 der Solidaritätszuschlag abgebaut werden. Die Ausgaben für alle neuen Vorhaben, die sicher umgesetzt werden sollen, summieren sich auf 45,95 Milliarden Euro.

Gesundheit: Eine Kommission soll Vorschläge für eine Reform der Arzthonorare erarbeiten. Bei der Krankenversicherung wird die paritätische Finanzierung wieder eingeführt. Das heißt: Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden sich die Beiträge zur Krankenversicherung wieder teilen, bisher gab es einen Zusatzbeitrag, der nur von den Arbeitnehmern bezahlt werden musste.

Arbeitsmarkt: Bis zuletzt stritten die Koalitionspartner über die Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen. Deren Dauer soll nun gesetzlich auf 18 statt bisher 24 Monate begrenzt werden.

Familien: Das Kindergeld wird um 25 Euro im Monat erhöht, die Kinderfreibeträge steigen entsprechend. Beides war Teil des Wahlprogramms der Union. Für besonders bedürftige Kinder wird der Kinderzuschlag erhöht. Das war eine Forderung der SPD.

Bildung: Rund elf Milliarden Euro sollen in den kommenden vier Jahren in Bildung und Forschung investiert werden. Schulen sollen eine bessere digitale Ausstattung bekommen, die Ganztagsbetreuung soll ausgebaut werden. Für Grundschulkinder soll es ab 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben.

Wohnen und Bauen: In den kommenden vier Jahren sollen 1,5 Millionen Wohnungen zusätzlich gebaut werden. Dies soll über eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie steuerliche Anreize für Bauherren erreicht werden. Durchgesetzt hat sich die Union mit der Forderung nach Baukindergeld: Familien, die sich eine Immobilie kaufen, werden zehn Jahre lang mit 1200 Euro pro Kind gefördert. Allerdings: Dies gilt nur für Familien mit einem Einkommen bis 75.000 Euro, wobei es pro Kind einen Freibetrag von 15.000 Euro geben soll. Die Deckelung war der SPD wichtig.

Sicherheit: Die Sicherheitsbehörden sollen aufgestockt werden. Union und SPD planen mit 15.000 zusätzlichen Stellen (jeweils 7500 im Bund und 7500 in den Ländern). Die Befugnisse der Bundespolizei sollen gestärkt werden. Außerdem sollen 6000 neue Stellen in der Justiz geschaffen werden.

Migration: Künftig soll die Zahl der jährlich neu nach Deutschland kommenden Flüchtlinge und ihrer Familienangehörigen auf 220.000 begrenzt werden. Die CSU sieht damit die von ihr geforderte Obergrenze umgesetzt, die SPD weist darauf hin, dass das individuelle Recht auf Asyl dadurch nicht infrage gestellt wird. Niemand werde abgewiesen, weil er der 220.001. ist. Deswegen handle es sich nicht um eine Obergrenze. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte, also zum Beispiel Bürgerkriegsflüchtlinge, soll auf maximal 1000 pro Monat begrenzt werden. Härtefälle können wie bisher zusätzlich berücksichtigt werden.

Außerdem wollen Union und SPD mit einem Einwanderungsgesetz den Zuzug von qualifizierten ausländischen Fachkräften fördern.

Der Koalitionsvertrag:

