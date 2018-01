Der Atomknopf ist "immer in der Nähe"

PJÖNGJANG. Nordkoreas Diktator droht mit Krieg, macht aber zugleich ein Friedensangebot.

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un Bild: Reuters

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat in seiner Neujahrsbotschaft erneut mit einem Atomwaffenangriff gedroht. "Der Atomknopf ist immer auf meinem Tisch", erklärte Kim. Dies sei "keine Erpressung, sondern die Realität". Die USA sollten wissen, dass ihr gesamtes Territorium in Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen sei.

Kim brüstete sich in seiner mittlerweile zur Tradition gewordenen Neujahrsrede mit Fortschritten im Atomwaffenprogramm des Landes. Die USA könnten "niemals einen Krieg gegen mich und unser Land führen", betonte er. Nordkorea habe 2017 sein Ziel erreicht, den Aufbau einer Atomstreitmacht abzuschließen.

US-Präsident Donald Trump reagierte zunächst nur am Rande auf die Äußerungen Kims: "Wir werden sehen", sagte er vor Journalisten in seinem Wochenenddomizil Mar-al-Lago in Florida.

Zugleich machte Kim ein überraschendes Friedensangebot an Südkorea: Insbesondere nannte er die bald beginnenden Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Regierungsvertreter beider Länder sollten sich dringend treffen, um die Entsendung einer nordkoreanischen Delegation zu besprechen.

Südkorea begrüßte den Vorschlag des nordkoreanischen Diktators, dies könne zu einer erfolgreichen Austragung der Spiele beitragen. Das Präsidialamt in Seoul deutete jedoch zugleich an, mit Nordkorea auch über eine "friedliche Lösung" des Atomstreits reden zu wollen. Seoul sei bereit, "ohne Rücksicht auf Zeitpunkt, Ort und Format" mit dem Nachbarland zu reden. Nordkorea könnte von Südkorea im Gegenzug zur Teilnahme an den Spielen eine Aufhebung seiner Sanktionen und die Wiederaufnahme gemeinsamer Wirtschaftsprojekte fordern.

