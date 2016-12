De Maiziere fordert schnellere Abschiebungen

Selbst wenn es in D Konsens gäbe, dass die Maghreb-Staaten sichere Drittländer sind und / oder unkooperative A-Werber und solche, die ihre Identität verschleiern eine Ausreisebescheinigung bekämen und Sozialleistungen gekürzt würden, das alles führte lediglich zur RASCHEREN NICHTABSCHIEBUNG.



Jedenfalls resultiert die hirnlose Gefühlsduselei der Vergangenheit in 40 Mio € für ein Rückführungszentrum in D.



Warum erfolgten überhaupt Zahlungen an die schon Jahre rücknahmeunwilligen Staaten? Auch ein teurer Fehler.

Was hat sich damit entwickelt? Die Bevölkerungszahl.

Wohin hat das geführt? Zur imperialistischen Landnahme von Muslimen in Europa.

Warum in Europa? Weil Europa zur Verwirklichung politischer Ziele Instabilität und Verunsicherung braucht.