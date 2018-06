"Das Volk will den Sturz der Regierung"

AMMAN. Jordanien: Trotz Aussetzung von Preiserhöhungen gehen die Massendemonstrationen weiter

Unruhige Zeiten mit teilweise sogar gewalttätigen Massenprotesten jetzt auch im lange stabilen Königreich Jordanien. Bild: APA/AFP/KHALIL MAZRAAWI

Nicht einmal Abdullah II. konnte sein aufgebrachtes Volk beruhigen. Der jordanische Monarch hatte am Freitag seine Regierung angewiesen, Preissteigerungen für Benzin und Strom vorläufig auszusetzen, nachdem es zu landesweiten Protesten gekommen war. Doch die teilweise gewalttätigen Massendemonstrationen gingen weiter. Auch in der Nacht zum Sonntag gingen Tausende auf die Straßen – "das Volk will den Sturz der vom König eingesetzten Regierung von Premier Hani Mulki". Dabei wurden Straßen mit Autos und brennenden Reifen blockiert sowie Steine gegen die anrückende Polizei geschleudert.

Jordanien ist eines der ärmsten und gleichzeitig stabilsten Länder in der arabischen Welt. Nach offiziellen Schätzungen sind knapp 19 Prozent der Bevölkerung arbeitslos. 20 Prozent der 9,5 Millionen Jordanier leben an der Armutsgrenze. Verschärft wird die Wirtschaftskrise durch eine Million syrischer Flüchtlinge, die in den vergangenen sechs Jahren aufgenommen wurden. Zur Unterstützung von wirtschaftlichen und finanziellen Reformen hatte das Land 2016 vom Internationalen Währungsfonds einen Kredit über 723 Millionen Dollar erhalten.

Brotpreis heuer schon verdoppelt

Als Gegenleistung sowie zur Qualifizierung weiterer notwendiger Kredite musste Jordanien Subventionen abbauen und Steuern erhöhen. So verdoppelte sich zu Jahresbeginn der Brotpreis. Zudem wurde der Mehrwertsteuersatz für Zigaretten und andere Waren massiv angehoben. Die Benzinpreise wurden seit Anfang Jänner sogar fünf Mal erhöht.

Ein Ausweg aus dieser Preissteigerungsspirale ist nicht in Sicht. Das finanzschwache Jordanien ist weitgehend auf sich alleine gestellt. Potente Unterstützer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich abgewandt. Der Grund ist die Haltung des jordanischen Königs in der Palästina- und Jerusalem-Frage, welche in einem Land mit einer palästinensischen Bevölkerungsmehrheit eindeutig sein muss.

Trotz Nötigungen aus Riad lehnt es Abdullah strikt ab, die Zwei-Staaten-Lösung für das Heilige Land aufzugeben sowie den Dauerstreit um Jerusalem einer arabischen Einheitsfront gegenüber dem Iran unterzuordnen. Um seinen Einsatz für Jerusalem zum Ausdruck zu bringen, nahm der Monarch vor zwei Monaten am Sondergipfel der Organisation islamischer Staaten in Istanbul teil – und "wagte" es dort, dem iranischen Staatspräsidenten Hassan Rohani die Hand zu schütteln.

Für den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman war das Maß damit voll. Um seine Wut zum Ausdruck zu bringen, ließ er den jordanisch-saudischen Milliardär Sabih al Masri in Riad verhaften und verweigerte die Auszahlung eines zugesagten Kredits über 250 Millionen Dollar. "Das ist der wirtschaftliche Preis, den wir für politische Standfestigkeit bezahlen", kommentierte König Abdullah vor einigen Monaten vor Studenten in Amman die Erpressungsversuche der Saudis.

Für den jordanischen Monarchen stellt sich nun die Frage nach einer politischen Neuorientierung. Nach Einschätzung des Internetportals "Middle East Eye" könnte sich Abdullah dem schwerreichen Katar annähern, sich die Unterstützung der Türkei sichern sowie die Beziehungen zum Iran weiter normalisieren.

