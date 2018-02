Das Reich der Mitte rüstet kräftig auf

PEKING. Zum Start des "Jahres des Hundes" zeigt China Stärke – der Verteidigungsetat liegt bereits über 150 Milliarden Dollar.

Symbol der Stärke: die Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China Bild: Reuters

Die Volksrepublik China fordert zunehmend die militärische Vormachtstellung der USA und ihrer Verbündeten heraus. Das geht aus einem Bericht des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) hervor. 2017 lag der Verteidigungsetat des Reiches der Mitte bei 150,5 Milliarden Dollar (120,5 Milliarden Euro). Eine Steigerung von mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2016. Rechtzeitig zum heutigen Neujahrsfest – es beginnt das Jahr des Hundes – kündigte die Führung in Peking an, diese Ausgaben weiter kräftig zu steigern. Damit will die Volksrepublik seinen Anspruch als aufsteigende Großmacht unterstreichen.

Mittlerweile hat China nicht nur mit 2,3 Millionen Soldaten das größte Heer. Es entwickelte auch das Kampfflugzeug Chengdu J-20, eine Maschine mit Tarnkappeneigenschaften. Bisher hatten diese Stealth-Flugzeuge einzig die USA. Diese können mit normalem Radar nicht aufgespürt werden. Zudem verfüge China über eine neue Luft-Luft-Rakete (PL-15), sagte IISS-Generaldirektor John Chipman.

Laut dem Bericht hat die Volksrepublik außerdem seit dem Jahr 2000 mehr Korvetten, Zerstörer, Fregatten und U-Boote gebaut als Japan, Südkorea und Indien zusammen. Im ostafrikanischen Dschibuti entsteht derzeit die erste Militärbasis im Ausland.

Spitzenreiter bleiben die USA

Allerdings rüstet nicht nur China auf. US-Präsident Donald Trump will seine "America first"-Strategie mit einer Stärkung der Streitkräfte untermauern. Im Haushaltsentwurf 2019 ist eine Steigerung des Verteidigungsetats auf 716 Milliarden Dollar (573 Milliarden Euro) vorgesehen. Schon 2017 lagen die USA mit 602,8 Milliarden Dollar (482,5 Milliarden Euro) auf Rang eins der weltweiten Liste der Verteidigungsausgaben. Der Etat der USA entspricht 62 Prozent derartiger Ausgaben aller anderen Länder zusammen.

Auch Europa rüstet auf

In Europa stiegen die Rüstungsausgaben im Vorjahr um 3,6 Prozent. Der Auslöser: Russland, das viel Geld in Kurzstreckenraketen gesteckt hat. Um sich dagegen zu wappnen, haben die Europäer ihre Raketenabwehrsysteme aufgerüstet. Aus diesem Grund werden viele europäische NATO-Staaten auch ihr Zwei-Prozent-Ziel erreichen, ist das IISS überzeugt. Darunter versteht man die Verpflichtung, mindestens zwei Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben.

Erst gestern sagte US-Verteidigungsminister James Mattis, er gehe davon aus, dass auch Deutschland seine Mittel für die Bundeswehr deutlich aufstocken werde. 2017 lag unser Nachbar mit 41,7 Milliarden Dollar (33,4 Milliarden Euro) weltweit auf Rang 9 – das waren "nur" 1,13 Prozent des BIP.

Russland lag mit seinem Verteidigungsbudget von 61,2 Milliarden Dollar (49 Milliarden Euro) im Vorjahr übrigens auf Rang 4 dieser Weltrangliste. Platz drei ging mit 76,7 Milliarden Dollar (61,4 Milliarden Euro) an Saudi-Arabien. Mit Großbritannien (50,7 Milliarden Dollar auf Platz sechs) und Frankreich (48,6 Milliarden Dollar auf Platz sieben) liegen zwei EU-Staaten in dieser Rangliste noch vor Deutschland.

China startet ins neue Jahr

Militärische Stärke hin oder her: Die Volksrepublik China ist derzeit in Feierlaune. Denn auch wenn die Kommunistische Partei jahrzehntelang den alten Aberglauben bekämpft hat – die Menschen im Reich der Mitte halten unbeirrbar an ihrem traditionellen Horoskop fest. Und laut Mondkalender beginnt heute das "Jahr des Hundes".

Das Neujahrsfest hat im chinesischen Kulturkreis einen ebenso hohen Stellenwert wie Weihnachten bei uns. In China, aber auch in Taiwan, Korea und in Ländern mit vielen ethnischen Chinesen wie Vietnam, Singapur und Indonesien herrscht in den kommenden zwei Wochen Ausnahmezustand.

Der Hund als Deko-Element

Lautes Böllern, jedenfalls soweit erlaubt, soll die bösen Geister vertreiben. Für Kinder gibt es Geldgeschenke in roten Umschlägen. Und alle Menschen feiern mit den besten Speisen und Getränken – tagelang. Vor allem aber ist der Hund das Deko-Element. Poster, Tassen, Shopping-Malls, öffentliche Bildschirme – überall sind zumindest die Umrisse von Hunden zu sehen.

Die Sache ist mit einer Reihe von Mythen verbunden. So sollen die im Zeichen des Hundes Geborenen ab dem Neujahrsfest immer etwas Rotes am Leibe tragen, um Unglück abzuwehren. Da der Tierkreis zwölf Jahre umfasst, betrifft das Chinesen, die in diesem Jahr 12, 24, 36, 48 Jahre alt werden usw. Viele von ihnen tragen einfach zwölf Monate lang rote Unterwäsche.

2018 ist übrigens ein Jahr des Erd-Hundes wie zuletzt 1958. Kinder, die in diesen Jahren geboren werden, sollen dem Volksglauben nach ehrlich, zuverlässig, geduldig und hilfsbereit sein.

Verteidigungsetats 2017

1. USA 602,8 Milliarden Dollar

2. China 150,5 Milliarden

3. Saudi-Arabien 76,7 Milliarden

4. Russland 61,2 Milliarden

5. Indien 52,5 Milliarden

6. Großbritannien 50,7 Milliarden

7. Frankreich 48,6 Milliarden

8. Japan 46,0 Milliarden

9. Deutschland 41,7 Milliarden

10. Südkorea 35,7 Milliarden

11. Brasilien 29,4 Milliarden

12. Australien 25,0 Milliarden

13. Italien 22,9 Milliarden

14. Israel 21,6 Milliarden

15. Irak 19,4 Milliarden

