Dana Loesch - das Flintenweib der US-Waffenlobby

WASHINGTON. Dana Loesch ist das Sprachrohr der Waffenlobby NRA.

Dana Loesch Bild: AFP

Wenn ein Waffen-Fan seine Augen schließt und zu träumen beginnt, erscheint ihm eine Frau im roten Schlauchkleid. Sie trägt hohe Absätze, hat langes, kastanienfarbiges Haar und hält ein AR-15 Schnellfeuergewehr in der Hand. Ihr stechender Blick sagt "Don’t mess with me" – leg dich nicht mit mir an.

Die Waffenlobby NRA hat aus der US-Männerphantasie eine Wirklichkeit gemacht, als sie vor etwas mehr als einem Jahr die Medienfrau Dana Loesch (39) anheuerte. Die zweifache Mutter aus einem kleinen Nest nahe St. Louis im Südstaat Missouri ist seitdem das Sprachrohr der 5,5 Millionen Mitglieder starken Organisation.

Die "Lady Liberty" der Waffenlobby verkörpert die Qualitäten, die ihre Anhänger in Ekstase versetzen, während allen anderen der Mund offen stehen bleibt. So zuletzt bei einer Bürgerrunde vor 7000 TV-Zuschauern, die über die Konsequenzen der jüngsten Massenschießerei in der Highschool von Parkland in Florida diskutierte.

"Ich kämpfe für euch"

Die Sprecherin der Lobby, deren Einpeitscher über Jahrzehnte dafür sorgten, dass Massenmörder ohne größere Probleme Kriegswaffen, Hochgeschwindigkeitszug-Magazine und Munition kaufen konnten, hat den Nerv, sich als fürsorgliche Mutter auszugeben. "Ich habe Kinder, und ich kämpfe nicht nur für meine Kinder", wirbt Loesch in Anwesenheit Überlebender des Massakers von Parkland für eine breite Aufrüstung von Schulen und Privatpersonen. "Ich kämpfe für euch. Weil ich nicht möchte, dass irgendjemand wieder in eine solche Position gerät."

Unerschrocken, unverschämt und eiskalt – so versucht Loesch die Gegner der NRA zu entwaffnen. Die Polemik dazu lernte sie bei den rechten Agitatoren von "Breitbart". Die Tea-Party-Frau hat sich auch einiges bei der Ikone der Bewegung, Sarah Palin, abgeschaut. Plumpe Tabu-Brüche und mit Verve vorgetragener Anti-Feminismus gehören zur Masche.

Dabei kommen gänzlich bizarre Ideen heraus. Wie zum Beispiel Loeschs kühne Aussage, Waffenkontrollen seien frauenfeindlich. Eine These, die sie 2014 in ihrem Buch "Hands Off My Gun" vertrat. Vor einem Treffen erzkonservativer Aktivisten erweckte Loesch vergangene Woche den Eindruck, Schulmassaker würden von Medien herbeigesehnt, um "echten Amerikanern" die Waffen wegzunehmen. "Weinende weiße Mütter sind Quotengold."

