Chinas Staatschef Xi will so lange wie möglich regieren

PEKING. Mit der Änderung der Verfassung will China den Weg für eine längere Amtszeit von Präsident Xi Jinping frei machen.

Bild: afp

Das Zentralkomitee der Partei schlug vor, eine Formulierung aus dem Grundgesetz zu streichen, wonach der Präsident und sein Vize "nicht länger als zwei Amtszeiten", also maximal zehn Jahre, im Amt bleiben dürfen.

Billigt der Volkskongress den Vorschlag, könnte Xi Jinping auch nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit in fünf Jahren Präsident bleiben. Der Volkskongress beginnt am 5. März in Peking.

Beobachter gehen schon länger davon aus, dass Xi Jinping die Fäden in China noch lange in der Hand behalten will. Seit dem Staatsgründer und "großen Steuermann" Mao Tse-tung hatte kein chinesischer Führer eine vergleichbar starke politische und ideologische Stellung wie er.

1 Kommentar penunce (5258) 26.02.2018 03:58 Uhr ...so lang regieren wie die Merkel, oder noch länger?



Um das zu erreichen will der Präsident Chinas sogar die Verfassung ändern!

China ligt optisch weit weg von Europa, aber der Einfluss der Chinesen kennt keine Grenzen, er ist weltumspannend!



Die Merkel übt die Regierungsgewalt in ganz Europa seit 12 Jahren aus und könnte sie noch eine Legislaturperiode weiter ausüben, natürlich nur mit Hilfe der deutschen ROTEN!



Ganz egal wie es um ihren Machtbereich steht, aber die EU könnte zerbrechen, dann wäre ihre Macht gebrochen!



Ich finde, dass der Schaden in Europa bereits groß genug ist, die bisherigen 12 Jahre ihrer Amtszeit und ihr "wir schaffen das" haben das geschafft! Antwort schreiben

