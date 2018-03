CSU-Ministerriege: Seehofer, Scheuer und Müller

MÜNCHEN. Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zur GroKo heißt es bei den Ministern der Sozialdemokraten aber noch bitte warten.

Während die CDU schon in der Vorwoche entschieden hat, wer neben Bundeskanzlerin Angela Merkel in die neue GroKo-Regierung einziehen wird, benannte die bayerische Schwesterpartei CSU gestern ihre Minister- und Staatssekretär-Riege. Der bisherige Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer wird demnach als Innenminister von München in die Bundeshauptstadt wechseln.

Neuer Verkehrsminister wird der aus Passau stammende bisherige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Sein Nachfolger wird Landtagsabgeordneter Markus Blume, der nun den Landtagswahlkampf der Partei organisieren muss. Bayern wählt Mitte Oktober einen neuen Landtag. Seehofer soll laut CSU-Kreisen am 13. März als Ministerpräsident zurücktreten. Ihm folgt Markus Söder.

Gerd Müller, schon bisher Entwicklungsminister, wird nach dem Willen der CSU weiter in dieser Funktion in Berlin bleiben. Als Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt soll außerdem die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär in das Kabinett eintreten. CSU-Vorstandsmitglied Thomas Silberhorn wird Verteidigungsstaatssekretär, Stephan Mayer Staatssekretär im Innenministerium.

Die SPD macht es auch bei ihrer Ministerriege spannend: Sie wird als letzte der drei künftigen Koalitionsparteien ihre Kabinettsmitglieder für die neue "GroKo" benennen. Wann genau das stattfindet, war gestern noch offen. Freilich sind bereits Namen im Gespräch: Der bisherige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz ist für das Finanzressort gesetzt, das die SPD der CDU abringen konnte. Er soll als Vizekanzler auch für Unionspolitiker ein Garant für die Fortsetzung der Politik der Haushaltskonsolidierung sein – einschließlich der schwarzen Null, die manche in der SPD in Frage stellen.

Umstritten: Sigmar Gabriel

Als weitgehend sicher gilt auch, dass die derzeitige Familienministerin Katarina Barley wieder dem Kabinett angehört. Unklar ist allerdings das Ressort: Barley könnte das von ihr derzeit bereits mitverwaltete Arbeitsministerium übernehmen. Die bekennende Europäerin mit britischem Vater kommt aber auch für das prestigeträchtige Auswärtige Amt in Frage. Der bisherige Justizminister Heiko Maas könnte sein Amt behalten. Er könnte aber auch Arbeitsminister oder Außenminister werden.

Der derzeitige Außenminister Sigmar Gabriel würde sein Amt gerne behalten. Der frühere SPD-Chef ist in seiner Partei allerdings wegen zahlreicher Alleingänge und häufiger Positionswechsel umstritten.

Ebenfalls als ministrabel gilt der Fraktionsvize und frühere Generalsekretär Hubertus Heil. Er wird als Anwärter für das Arbeitsministerium genannt, eventuell auch für das Familienministerium.

Genannt wird für das Familienressort auch Christina Kampmann. Die 37-Jährige aus Nordrhein-Westfalen würde anders als die meisten anderen bisher diskutierten Ministeranwärter zudem für einen Generationswechsel stehen. Überdies gilt sie als Expertin für das Zukunftsthema Digitales.

