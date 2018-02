Brüssel stellt Belgrad und Podgorica EU-Beitritt in Aussicht

BRÜSSEL. Nach Jahren der selbstverordneten Zurückhaltung, legt die EU-Kommission die neue Erweiterungsstrategie vor.

Konkret geht es darin um die sechs Staaten auf dem westlichen Balkan, mit denen Verhandlungen laufen oder denen sie in Aussicht gestellt sind: Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Deren EU-Mitgliedschaft sei „im politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interesse der Union“, stellt die EU-Kommission darin laut einem Bericht der „Welt“ fest. Für diese Länder gebe es „eine historisch günstige Gelegenheit“, ihre Zukunft „unwiderruflich“ an die EU zu binden.

Die beiden Vorreiter im Beitrittsprozess, Serbien und Montenegro, sollten „mit einem starken politischen Willen, der Umsetzung von Reformen und der noch ausstehenden Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn (...) bis 2025 für eine Mitgliedschaft bereit sein“, heißt es weiter in dem Dokument.

Dass es erstmals wieder ein angepeiltes Datum für weiter EU-Beitritte gibt, gefällt nicht allen. Berlin dämpfte bereits am Montag allzu große Hoffnungen. „Klar ist, etliche dieser Beitrittskandidaten haben noch umfangreiche Reformen in ihren Ländern umzusetzen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Auch ein hochrangiger EU-Diplomat betont, 2025 sei keine Frist, sondern - wenn die Reformen umgesetzt würden - „eine realistische Perspektive“. Tatsächlich hat jedes der sechs Länder enorme Probleme zu lösen, ganz abgesehen von Korruption, Misswirtschaft und Demokratiedefiziten. In Serbiens Verfassung ist der unabhängigen Kosovo nach wie vor eine Provinz und die Grenzen sind ungeklärt. Montenegro hat ebenfalls territoriale Probleme mit dem Kosovo. Mit Albanien wurde noch keine Kapitel eröffnet, die EU-Annäherung von Mazedonien blockiert Griechenland, weil Athen den Namen nicht akzeptiert (Verhandlungen laufen) und Bosnien und Kosovo haben noch nicht einmal Kandidatenstatus.

Nach den Erfahrungen mit Slowenien und Kroatien, die weiter um die Bucht von Piran streiten, werde nie mehr ein Land der EU beitreten, das seine Grenzkonflikte nicht gelöst hat, heißt es in Brüssel. Wenn Lubljana und Zagreb den Konflikt nicht bald lösen, könnte das die Westbalkan-Strategie zunichtemachen. Das könnte auch Spanien, das den Kosovo aus der Erweiterungsstrategie streichen will. Auf der anderen Seite fordern zwölf Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, die Westbalkan-Länder regelmäßig zu Ministerräten und einmal pro Jahr zu einem EU-Gipfel einzuladen. „Das wäre eine kostenlose Möglichkeit mit großem politischen Effekt, die helfen würde, das EU-Image in der Region zu verbessern“, heißt es in dem 12-Punkte-Papier, das auch die Abschaffung der Roaming-Gebühren am Balkan fordert. Am Montag war unklar welche dieser Ideen es in das Papier der EU-Kommission schaffen.

Laut einer Umfrage des Europaministeriums in Belgrad würde nur noch eine knappe Mehrheit der Serben für einen EU-Beitritt stimmen, verglichen mit 73 Prozent 2009. Die EU ist zwar der größte Geldgeber und Investor in der Region, in den vergangenen Jahren haben aber auch Russland und vor allem China dort breit gemacht. Kein Problem heißt es dazu aus der Kommission, so lange das die Annäherung an die EU und ihre Standards nicht beeinträchtigt.

Die erste Gelegenheit über die neue Strategie im großen Forum zu reden ist der Balkan-Gipfel am 17. Mai, den die die bulgarische EU-Präsidentschaft in Sofia organisiert – ähnlich wie 2003 in Thessaloniki, wo den Balkanländern eine Beitrittsperspektive gegeben wurde.

