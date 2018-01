Britisches Parlament: Pro Tag 160 Klicks auf Pornoseiten

LONDON. Im britischen Parlament wurde in den vergangenen vier Monaten 24.000 Mal versucht, auf pornografische Webseiten zuzugreifen. Das geht aus offiziellen Zahlen, angefragt von der Nachrichtenagentur Press Association, hervor.

Seit der Neuwahl im Juni bis Oktober wurde demnach pro Tag 160 Mal auf Pornoseiten geklickt - auf Computern, die mit dem parlamentarischen Netzwerk verbunden sind. Zugang haben Abgeordnete, Mitarbeiter und Angestellte des Parlaments.

Das Parlament reagierte auf diese schlüpfrige Nachricht schnell: Es handle sich nicht um tatsächliche Zugriffe, weil die Seiten vom internen Netzwerk blockiert worden seien.

Wie die blockierten Suchanfragen aus den Vorjahren zeigen, ist das ein deutlicher Rückgang. 2016 gab es mehr als 113.000 Klicks auf pornografische Seiten, 2015 waren es gar 213.000. Das berichten britische Medien.

Premierministerin Theresa May will das Kabinett weiter umbauen. Im Dezember ist Minister Damian Green nach Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. Eine Frau gab an, dass er ihre Knie berührt und anzügliche Nachrichten geschickt hatte. Auch von Pornos auf seinem Dienstrechnern war die Rede.

Bei Mays personellem "Umbau" dürften die prominentesten Figuren wie Außenminister Boris Johnson, Schatzkanzler Philip Hammond, Innenministerin Amber Rudd und Brexit-Minister David Davis nichts zu befürchten haben. Als Wackelkandidaten gelten Justizministerin Justine Greening und Wirtschaftsminister Greg Clark.

